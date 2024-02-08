الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد جلال يُناقش خطة بيت المسرح تمهيدًا للعرض على وزيرة الثقافة

خالد جلال يُناقش
خالد جلال يُناقش خطة بيت المسرح

عقد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أمس الأربعاء، اجتماعًا مع مديري الفرق التابعة للبيت الفني للمسرح؛ لمناقشة خطة الإنتاج للعام الحالي لعام 2024.

وقال المخرج خالد جلال، إنه سيتم عرض الخطة على وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قبل وضعها حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن وزيرة الثقافة تولي اهتماما كبيرا بالنشاط المسرحي وتشدد على ضرورة أن يثري الحراك الفني في مصر.

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وأضاف "جلال"، أنه عقب نجاح خطة العام الماضي التي تم تنفيذها وحققت نجاحا على المستوى الجماهيري والنقدي، وحصد العروض المسرحية بالبيت لأكثر من ٩٠٪؜ من جوائز المهرجان القومي للمسرح، فإن التحديات تكون أكبر لتحقيق منجز أكثر ثراء خلال العام الحالي، وهو ما يتم السعي إلى تحقيقه بتقديم باقة متنوعة من العروض المسرحية تشبع ذائقة المتلقي.

حضر الاجتماع: الدكتور أيمن الشيوي مدير المسرح القومي، الفنان محسن منصور مدير المسرح الحديث، الفنان ياسر الطوبجي مدير المسرح الكوميدي، الفنان سامح مجاهد مدير مسرح الغد، الفنان عادل حسان مدير مسرح الطليعة، الفنان سامح بسيوني مدير مسرح الشباب، الفنان محمد متولي مدير مسرح الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، الفنان عادل الكومي مدير المسرح القومي للأطفال، الفنان محمد مرسي مدير فرقة الإسكندرية، الفنان عصام الشويخ مدير مسرح الساحة.

خالد جلال يُناقش خطة بيت المسرح
خالد جلال يُناقش خطة بيت المسرح
خالد جلال يُناقش خطة بيت المسرح
خالد جلال يُناقش خطة بيت المسرح
خالد جلال يُناقش خطة بيت المسرح
خالد جلال يُناقش خطة بيت المسرح
خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح خطة الإنتاج المخرج خالد جلال وزيرة الثقافة

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