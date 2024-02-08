أجندة الدستور الثقافية اليوم الخميس 8 فبراير 2024

ما بين أمسيات فنية وعروض سينمائية ولقاءات ثقافية، يحتشد اليوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، بالعديد من اللقاءات والأمسيات، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

ففي الخامسة مساء، وتحت عنوان “مصر في العصر البيزنطي والقبطي”، تحتضن مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، والتابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، أمسية ثقافية بمشاركة كل من: دكتور محمد رمضان العرجة، أستاذ التاريخ اليوناني والرومانى بجامعة القاهرة، دكتورة سارة العزب مدرس تاريخ العصور الوسطي بجامعة القاهرة، مدرس تاريخ العصور الوسطى، دكتورة أمنية عامر، أستاذ مساعد المكتبات والأرشيف بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وفي الثانية ظهرا، وضمن فعاليات وأنشطة مكتبة الإسكندرية، تعقد بقاعة الأوديتوريوم التابعة للمكتبة ندوة بعنوان "أربي رجلًا"، ضمن برنامج مكتبة النشء لأولياء الأمور والمهتمين بسن النشء 2024، تقدمها إيمان يحيى؛ استشاري تربوي وصحة نفسية.

وضمن أجندة الدستور الثقافية، يحتضن مركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية أيضا، في الثامنة مساء، حفل غنائي فني للمطرب حمزة نمرة.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

في سياق متصل، وضمن أجندة الدستور الثقافية، ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية اليوم عددا من الفعاليات والأنشطة عبر مراكزه الإبداعية المتعددة، ففي السابعة مساء، تحتضن قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، لقاء جديد من لقاءات “كلام ف السيما”، والذي يعده ويقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق، ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "ذكرى ميلاد يوسف شاهين الأستاذ الذى سعت العالمية لأفلامه".

كما يقيم مركز الإبداع الفني ببيت السحيمى – بشارع المعز، في الثامنة مساء، حفلا موسيقيًا لعازف القانون الفنان بسام عبد الستار.

يتضمن الحفل تقديم مجموعة من المقامات الموسيقية مثل: البياتي والمقسوم وميلودي بالإضافة إلي باقة من ألحان الفنان الكبير محمد عبد الوهاب منها: "الفن "، "أنت عمري "، "جفنه"و "مضناك"، كما يقدم ضيف شرف الحفل الفنان وائل الفشني مجموعة من أشهر أغنياته.

وفي السادسة مساء، يفتتح بمركز إبداع قصر الأمير طاز، بحي الخليفة، معرض للتصوير الفوتوغرافي تحت عنوان “تفاصيل مصرية 40”، ويستمر المعرض حتي 15 فبراير الجاري.

في ذات السياق، وضمن فعاليات أجندة الدستور الثقافية، يحتضن مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة مساء، افتتاح المعرض الفردي الخاص ــ تصوير زيتي ــ للفنانة هادية طاهر، والذي يقام تحت عنوان “لغة الزهور”، وذلك بقاعة الأخوين وانلي بالمركز، ويفتتح المعرض الذي يستمر حتي 15 فبراير الجاري، نقيب الفنانين التشكيليين بالإسكندرية حسن وصفي.

وضمن فعاليات أسبوع الأفلام اليابانية، يعرض بمركز القاهرة للإبداع الفني بساحة دار الأوبرا بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ثلاثة أفلام وهي: “نيات مقنعة” في الثانية والنصف، يليها في الرابعة والنصف عرض لفيلم “الفتي والأسماك”، وفي السادسة والنصف يعرض فيلم “انطلق في الأمواج”.

وفي الخامسة مساء، تعقد بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ندوة بعنوان "كتب الفروسية المملوكية التعليمية والمنحولة: كتاب (المخزون وجامع الفنون) أنموذجًا. ويشارك في اللقاء الباحث الكويتي يحيي عبد الله محمد الكندري.

وتهدف الأمسية إلى التعريف بكتاب (المخزون) وإحصاء مخطوطاته في مكتبات العالم، وتحديد مواضيعه، وتسمية الأصول التي نقلت منها فصول (المخزون)، وهي محاولة لتفكيك كتب الفروسية المملوكية التعلمية والمنحولة ووضع قوالب ثابتة، وحصر نسبتها وأبوابها ومصادرها واستكشاف سير مؤلفيها وعصورهم عبر خوارج النصوص والمتون.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في الخامسة مساء، أمسية جديدة من أمسيات صالون عرفات الثقافي بكفر الزيات، ويستضيف هذا الشهر الكاتب الروائي والشاعر أحمد فضل شبلول، ويدير اللقاء ويحاوره الكاتب محمود عرفات مؤسس الصالون.

حفلات دار الأوبرا المصرية

وفي أجندة الدستور الثقافية، نستعرض لكم حفلات دار الأوبرا المصرية لهذا اليوم، والتي تبدأ في الثامنة مساء، علي مسرح الجمهورية بعابدين، واحتفالية بذكري المنشد سيد النقشبندي والإسراء والمعراج. وتحيي الحفل فرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات.

ويتضمن البرنامج نخبة من أشهر الأعمال التى قدمها النقشبندى، إلى جانب عدد من الابتهالات والتواشيح الدينية التراثية والمعاصرة منها: مولاى، أقول أمتى، يا رب كرمك علينا أسماء الله الحسنى، ليلة الإسراء، صلوا عليه، نبينا الكريم، إيه العمل يا أحمد، سلام على النبى، مدد يا نبى، يا ناصر الإسلام، يا رب صلى على نبينا، يا صلاة الزين، مدد يا رسول الله، أسماء وصفات الرسول.. أداء طه حسين، حاتم زايد، إبراهيم فاروق، أحمد حسن، فارس عبد العال، بلال مختار، أحمد العمرى، حسام صالح.

وفي نفس التوقيت ــ الثامنة مساء ــ تحتضن خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفل غنائي فني، والذي تحييه فرقة “بنت البلد”، بقيادة المايسترو عفاف شكري، ومشاركة كل من الفنانين: محمد متولي، أشرقت أحمد، إيمان عبد الغني.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد بقاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة الأوبرا بالجزيرة، في الرابعة مساء، أمسية ثقافية بعنوان "تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية"، بمشاركة كل من: د. أحمد مغاوري، مطور برمجيات ومحلل نظم. د. فتحي عامر -الكاتب الصحفي وخبير الإعلام الرقمي - عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية. ويديرها مهندس محمد الحارثي - استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي. كما تبث الندوة أونلاين عبر الصفحة الرسمية لزمانة المؤتمرات بالفيسبوك واليوتيوب.