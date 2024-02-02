الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مفرح سرحان يوقع كتابه الجديد "رسائل حواء" فى معرض الكتاب.. اليوم

مفرح سرحان
مفرح سرحان

يوقع الكاتب الصحفي مفرح سرحان نائب رئيس تحرير الأهرام، ورئيس قسم الأخبار، ومحرر «بريد الجمعة»، في الرابعة مساء اليوم الجمعة، كتابه الجديد «رسائل حواء.. عشرون تنهيدة من قلوب النساء»، الصادر عن دار النخبة، وذلك بجناح الدار قاعة ١ جناح B29.

3 ملايين قارئ توافدوا على معرض الكتاب خلال 8 أيام

يضم «رسائل حواء» أبرز عشرين مشكلة نسائية بعثت بها سيدات إلى «بريد الجمعة»، ويقول عنها «سرحان»:  ألحت علي الرسائل النسائية بما تحمله من حكايات غريبة وملهمة، وبما تحمله الأنثى من قدر وقدرة وجمال وخيال وحنو وحب وانتصارات وانكسارات، لأفتتح بها سلسلة النشر، وعنونت الجزء الذي بين يدي القارئ الكريم الآن «رسائل حواء- عشرون تنهيدة من قلوب النساء»، مشتملا على عشرين رسالة (تنهيدة) بطلاتها الشاكيات والمشكوات في حقهن: أمهات، ومراهقات، وحبيبات، وزوجات، وعازفات عن الزواج، وراغبات في الارتباط، وصديقات. وها أنا أضعها بين يدي القارئ بكل ما تحمله من رونق الأنثى ونورها وانطفائها وإرادتها ونهوضها، والدنيا التي تمثل المرأة كلها لا نصفها، عسى أن تترفق بها الحياة والبشر وتترفق هي بنفسها.

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يذكر أن مفرح سرحان صدر له عدد من المؤلفات الأدبية والفكرية وفي مجال التنمية البشرية، ومن أبرز أعماله: ثورة الأوراق، وامرأة ليست للقراءة، وأين تضع العذراء مسيحها؟، ونصوص العشق ومصفوفات الارتقاء، الصعود إلى الروح (كتاب الأمراض السبعة)، ولا حياء في الحلم (فرصة أخيرة قبل نهاية العالم)، وكتاب زمان (كيف تجد السعادة في صندوق الذكريات؟)، ولا تباعدي بين الكفين، وكتاب «بريد السماء»، وله تحت الطبع: رواية «الملامح تموت أولا»، ورواية «رائحة الغريب»، وموسوعة «فلسفة التمكين».

غلاف الكتاب
مفرح سرحان بريد الجمعة رسائل حواء النساء دار النخبة الاهرام

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