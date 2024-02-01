الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

3 ملايين قارئ توافدوا على معرض الكتاب خلال 8 أيام

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

إقبال كبير شهده شهدها معرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته الـ 55، اليوم الخميس، حيث شهد المعرض في يومه الثامن، لحضور الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يقدمها، واقتناء الكتب.

ووصل عدد زوار المعرض في يومه الثامن، نحو 424،343 زائرًا، ليصل بذلك إجمالى عدد الزائرين ‏حتى الآن إلى ‏2،812،574 زائرًا، وهو ما يؤكد مدى وعي الشعب المصري بأهمية القراءة، والاطلاع.

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فلسطين تشارك فى معرض الكتاب بمجموعة متنوعة من كتب الموروث الثقافي الفلسطيني

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سفيرة النرويج بالقاهرة: معرض الكتاب سيعزز من التعاون الثقافي المصري النرويجي

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

وحرصت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اليوم على لقاء 120 شابًا وفتاة من المشاركين ببرنامج فعاليات الأسبوع الثقافى الـ14 لشباب المحافظات الحدودية، "أهل مصر" والذى يستضيف الشباب من 6 محافظات حدودية، حيث تم استقبالهم لأول مرة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، للتعرف على فعالياته وأمسياته الثقافية والفنية المتنوعة.

كما التقت وزيرة الثقافة وفدًا من مجلس القبائل والعائلاتالمصرية، بحضور الشيخ عبد الله جهامة - مستشار رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ورئيس جمعية مجاهدي سيناء، وعددًا من المشايخ، معربة عن سعادتها بلقاء  بمحفل الثقافة الدولي معرض الكتاب.

واستقبل المعرض خلال أيامه الماضية ضمن برنامج الزيارات والجولات الميدانية للمشروع الثقافي بالإسكان البديل، أطفال حي الخيالة.

ويأتي المعرض بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثرى ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

معرض القاهره الدولي للكتاب المعرض الكتب عدد زوار المعرض الدكتورة نيفين الكيلاني بمعرض القاهرة

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