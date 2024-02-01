فلسطين تشارك فى معرض الكتاب بمجموعة متنوعة من كتب الموروث الثقافي الفلسطيني

شاركت وزارة الثقافة الفلسطينية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، بمجموعة متنوعة من الكتب التي تحمل الموروث الثقافي الفلسطيني وتوثق تاريخ وعظمة أرض القدس المحتلة حيث جاءت الكتب والمؤلفات من تأليف كوكبة من المبدعين الفلسطينيين.

معرض القاهرة الدولي للكتاب



وضم جناح دولة فلسطين بمعرض الكتاب، الكتب والروايات والدواوين الشعرية وكتب المسرح والفلسفة والتاريخ، فضلا عن الكتب السياسية التي تناولت الحقبة الزمنية لتاريخ الدولة الفلسطينية المحتلة.

ورصدت عدسة "الدستور" كتابا يحمل رسالة بخط يد الرئيس الفلسطيني محمود عباس كتب فيها: «لم تكن فلسطين أرضًا قاحلة، بل هي أرض معطاءة، وكان أبناؤها وبناتها مبدعين في الشعر والقصة والرواية والمسرح والموسيقى والسينما والعلوم الاجتماعية والفكر والفلسفة».

معرض الكتاب

وتابع: «إن هذه الكوكبة من الكتب التى نعيد إصدارها تقدم باقة من هذه الإبداعات التي تكشف عن عظمة هذا الشعب ومحبته للثقافة والمعرفة».

وأضاف: «كانت فلسطين تزخر بالمطابع والمكتبات والصحف والمجلات والمسارح ودور السينما والمراكز الثقافية والمدارس والمعاهد وكانت منارة يهتدي بها الآخرون ويوفدون إليها طلبا للعلم والمشاركة في الحياة الثقافية التي كانت تزدهر بها، نعتز بموروثنا الثقافي الذي أبدعه أجدادنا ونريد أن نحافظ عليه ونريد للأجيال القادمة أن تقرأه وتعتز به وتبدع كما أبدع أسلافهم».

وتابع: «إن هذه الكوكبة من الكتب التى نعيد إصدارها تقدم باقة من هذه الإبداعات التي تكشف عن عظمة هذا الشعب ومحبته للثقافة والمعرفة».

وأضاف: «كانت فلسطين تزخر بالمطابع والمكتبات والصحف والمجلات والمسارح ودور السينما والمراكز الثقافية والمدارس والمعاهد وكانت منارة يهتدي بها الآخرون ويوفدون إليها طلبا للعلم والمشاركة في الحياة الثقافية التي كانت تزدهر بها، نعتز بموروثنا الثقافي الذي أبدعه أجدادنا ونريد أن نحافظ عليه ونريد للأجيال القادمة أن تقرأه وتعتز به وتبدع كما أبدع أسلافهم».

جناح دولة فلسطين بمعرض الكتاب