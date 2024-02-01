الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفيرة النرويج بالقاهرة: معرض الكتاب سيعزز من التعاون الثقافى المصرى النرويجى

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب 2024

قالت السفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، إن هناك تاريخا طويلا يجمع بين مصر والنرويج في المجالات المختلفة، ويجدر الإشارة إلى أن هناك توسعا في قطاع الطاقة الخضراء.

التعاون المصري النرويجي 

وأكدت هيلدا كليمتسدال، خلال لقائها ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سيعزز من التعاون الثقافي المصري النرويجي.

وتابعت: "سيأتي عدد كبير من المواطنين النرويجيين إلى معرض الكتاب، كما أنه سيأتي عدد كبير من القطاع الصحفي من أجل تغطية هذا الحدث الكبير".

واستطردت: "قمت بزيارة الكثير من القطاعات الأثرية في مصر، منها معابد الأقصر وأسوان، ومصر لديها خصوصية وتاريخ أثري ثري للغاية".

طبيرة النرويج الساحرة

وأشارت إلى أن هناك اختلافات كثيرة بين النرويج ومصر، حيث تتميز النرويج بانخفاض تعدادها السكاني، طبيعتها تميل إلى الجليد والكثير من الأشجار، ولكن نتشارك مع مصر الحب الجماهيري لكرة القدم".

سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال الحياة اطياف صفاء النجار

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