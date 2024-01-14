سفيرة النرويج: معرض القاهرة للكتاب فرصة عظيمة لعرض الثقافة النرويجية

أعربت السفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة،عن امتنانها لدعوة النرويج كضيف شرف لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55؛ خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للإعلان عن البرنامج النرويجي.

وكونه أحد أكبر معارض الكتاب في العالم، أكدت السفيرة كليميتسدال أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل فرصة عظيمة لعرض مجموعة واسعة من الأدب والفن والثقافة النرويجية لجمهور وسوق عربي أكبر.

وأعلنت السفيرة كليميتسدال، خلال المؤتمرالصحفي، أن صاحبة السمو الملكي قرينة ولي العهد الأميرة ميت ماريت ستفتتح البرنامج النرويجي.

مشاركات الهيئات الثقافية النرويجية فى معرض القاهرة الدولي للكتاب 55

كما يشارك في افتتاح المعرض وزيرخارجية النرويج إسبن بارث إيدي، وتعد هذه المشاركة رفيعة المستوى بمثابة شهادة على الأهمية التي توليها النرويج لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وللعلاقات الثنائية بين النرويج ومصر.

كما يعد معرض الكتاب فرصة عظيمة لمصر والعالم العربي للتعرف على أعمال الكاتب النرويجي يون فوسه، الحائز على جائزة نوبل والتي تمت ترجمتها إلى اللغة العربية.

ويعد يون فوسه شخصية بارزة في الأدب المعاصر وأحد الكتاب المسرحيين الأكثر أداءً على نطاق واسع في العالم اليوم.

وكشفت سفيرة النرويج عبر الحساب الرسمي لسفارة النرويج بالقاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن تصميم البرنامج النرويجي ليعكس اتساع الأدب النرويجي ضمن مشاركات ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 55؛ حيث يقدم العديد من المؤلفين النرويجيين العالميين الذين سيتفاعلون مع قرائهم المصريين ويعطون انطباعات عن النرويج لتعزيز التواصل بين البلدين تحت شعار "الحلم الذي نحمله".. ويمتد البرنامج على مدار 13 يومًا، الجزء الأول منه من تصميم العارض الرئيسي هيئة الادب النرويجي بالخارج (NORLA). أما الجزء الثاني فيركز على أدب الأطفال والشباب برعاية المعهد النرويجي لكتب الأطفال (NBI).