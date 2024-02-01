الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قرينة ولى عهد النرويج لـ"أطياف": سعداء بالمشاركة فى معرض القاهرة للكتاب

السيدة ميت ماريت
السيدة ميت ماريت

عبرت قرينة ولي عهد النرويج، السيدة ميت ماريت، عن سعادتها الكبيرة بمشاركة النرويج في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

التعاون المصري النرويجي 

وأكدت قرينة ولي عهد النرويج، خلال حوارها لكاميرا برنامج “أطياف” مع الإعلامية صفاء النجار، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه تم إحضار عدد من الكتاب والمؤلفين من النرويج إلى معرض للكتاب، مشيرة إلى أن الجناح النرويجي به الكثير من المؤلفات الشيقة والجذابة بمختلف القطاعات.

وأضافت: "هناك اهتمام بالغ بالأطفال في جناح النرويج بمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام".

وكانت قد أعربت السفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة، عن امتنانها لدعوة النرويج كضيف شرف لـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55؛ خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد اليوم مع الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة للإعلان عن البرنامج النرويجي. 

وكونه أحد أكبر معارض الكتاب في العالم، أكدت السفيرة كليميتسدال أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يمثل فرصة عظيمة لعرض مجموعة واسعة من الأدب والفن والثقافة النرويجية لجمهور وسوق عربية أكبر.

قرينة ولي عهد النرويج ميت ماريت اطياف معرض الكتاب الحياة

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