الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش: أدعو لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل سريع دون عوائق

جوتيريش
جوتيريش

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن النظام الإنساني بقطاع غزة في طريقة للانهيار، ودعا إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع دون عوائق، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

انهيار قطاع غزة 

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأربعاء، وكالة "الأونروا" بأنها "العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة"، وناشد جميع الدول "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".

وقال جوتيريش أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "لقد فزعت شخصيًا من هذه الاتهامات".

وأضاف: "اجتمعت أمس مع مانحين للاستماع إلى مخاوفهم ولتحديد الخطوات التي سنتخذها للتعامل معها".

وتابع جوتيريش: "المنظومة الإنسانية في غزة تتداعى، أنا قلق بشدة إزاء الظروف غير الإنسانية التي يعيشها 2.2 مليون شخص في غزة في ظل كفاحهم من أجل البقاء على قيد الحياة دون أي مقومات أساسية".

جوتيريش ​أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

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