ماكرون: أدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين دون شروط

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين دون شروط، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

شهداء غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

وطالب في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الخميس، الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل على إجراء تدخلات عاجلة؛ لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27 ألفًا و19 شهيدًا، و66 ألفًا و139 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

تدني الوضع الإنسانية بغزة

وقالت، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدًا و190 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.