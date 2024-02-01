الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

صحة غزة: أكثر من 30 ألف نازح في محيط مجمع ناصر يفتقدون للماء والطعام

نازحين
نازحين

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن أكثر من 30 ألف نازح في المدارس القريبة لمجمع ناصر الطبي، يفتقدون للماء والطعام وحليب الأطفال والأدوية المطلوبة لآلاف الحالات المرضية والمزمنة.

وطالب في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزلرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مساء الخميس، الأمم المتحدة ومؤسساتها بالعمل على إجراء تدخلات عاجلة؛ لتوفير الاحتياجات المعيشية والصحية للنازحين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27 ألفًا و19 شهيدا، و66 ألفًا و139 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 118 شهيدا و190 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونوهت أنه لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة أشرف القدرة التواصل الاجتماعي فيسبوك الامم المتحدة

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