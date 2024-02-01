الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إيران تندد بالتهديد الأمريكى باستئناف العقوبات على فنزويلا

فنزويلا
فنزويلا

تعقيبًا على التهديد الأمريكي باستئناف العقوبات على فنزويلا، ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني اليوم الخميس باستخدام واشنطن العقوبات كأداة وسلاح، واعتبر أن ذلك يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وقال كنعاني إن اتخاذ مثل تلك الإجراءات يمثل تدخلًا مباشرًا في الشئون الداخلية للدول وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، موضحًا أن استمرارها سيعزز من إرادة وتعاون الدول المستقلة لمقاومة هذه السياسات التدخلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الخميس.

وأكد كنعاني أن استخدام أمريكا أداة العقوبات كسلاح ضد سائر البلدان يتعارض مع حقوق الدول والشعوب وحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية.

وكانت أمريكا قد أعادت أمس الأول الثلاثاء فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على فنزويلا بعد أن كانت قد رفعتها قبل ثلاثة أشهر، متذرعة بحظر مشاركة المترشحين المعارضين في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، وحذرت كراكاس من أنها ستعيد فرض باقي العقوبات ما لم ترفع هذا الحظر.

التهديد الأمريكي فنزويلا الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الامم المتحدة

مواد متعلقة

روسيا: لا خطط لعقد محادثات سلام مع اليابان نظرًا لسياستها غير الودية

"المجلس الفلسطينى": قتل الاحتلال المدنيين بعد تكبيلهم فى غزة جريمة مكتملة الأركان

رويترز: بوتين يلتقى أردوغان فى تركيا 12 فبراير الجارى

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرية سالم شرق نابلس

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مدينة طوباس فى الضفة الغربية

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بيت فجار فى بيت لحم

المخابرات المركزية الأمريكية: قطع المساعدات عن أوكرانيا خطأ ذات "أبعاد تاريخية"

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم عزون وكفرقدوم الفلسطينية

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

موقع وزارة التربية والتعليم.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الإسكندرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 وخطوات الاستعلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟