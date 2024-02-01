الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: بوتين يلتقى أردوغان فى تركيا 12 فبراير الجارى

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

قال مسؤول تركي لوكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا يوم 12 فبراير الجارى، للاجتماع مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وستكون هذه هي الزيارة الأولى التي يجريها بوتين لدولة عضو في حلف شمال الأطلسي منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا في فبراير 2022.

وأصبح نطاق سفر بوتين إلى الخارج محدودًا منذ مارس العام الماضي، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا، وهي جريمة حرب.

ونفت روسيا التهمة ووصفت هذه الخطوة بأنها مشينة، لكنها قالت أيضًا إن التهمة باطلة من الناحية القانونية على أي حال؛ لأن موسكو ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.

وتركيا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لذا يستطيع بوتين السفر إليها دون خوف من الاعتقال بموجب مذكرة التوقيف.

وَسَعت تركيا، التي لها حدود بحرية مشتركة مع كل من أوكرانيا وروسيا في البحر الأسود، إلى الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف منذ بدء الحرب بينهما.

وقدمت أنقرة دعمًا عسكريًا لأوكرانيا وعبّرت عن دعمها لسلامة أراضيها، لكنها تعارض أيضًا العقوبات المفروضة على روسيا.

على صعيد آخر، قال المسؤول التركي، إن أردوغان سيسافر إلى مصر يوم 14 فبراير بعد ترقية الدولتين للعلاقات الدبلوماسية وتبادلهما السفراء العام الماضي بعد 10 سنوات من توتر العلاقات.

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