المستشار الألمانى يحث الدول الأوروبية على الاتفاق بشأن مساعدات لأوكرانيا

حث المستشار الألماني أولاف شولتس، على التوصل لاتفاق مشترك بشأن أوكرانيا بين جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بما فيها المجر التي منعت التوصل لمثل هذا الاتفاق حتى الآن، وذلك قبل القمة الأوروبية حول تقديم مساعدات لأوكرانيا.

وقال شولتس، اليوم الخميس قبل بدء المشاورات في بروكسل: "قناعتي الراسخة هي أنه يجب أن يكون ذلك ممكنًا، إذا كانت أوروبا ترى نفسها بوصفها مجتمعًا يساند بعضه البعض ويساعد بعضه البعض".

ويعتزم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي القيام بمحاولة أخيرة اليوم؛ لتحفيز رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوروبان لأجل الموافقة على الخطط الرامية لتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وكان من المفترض البت بشأن الحزمة التي تتضمن التزامات دعم مالي تصل قيمتها إلى 50 مليار يورو (لأوكرانيا) للفترة حتى نهاية عام 2027، في قمة نظامية للاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي.

ولكن أوربان استخدم حق النقض ضد هذه الحزمة، وبالتالي حال دون التوصل إلى اتفاق.

وأكد شولتس، أن الهدف هو اتخاذ قرار مشترك، موضحًا أن ذلك يعني دائمًا أنه يتعين على الجميع القيام بإسهامه كي يسير ذلك بنجاح.