الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ضباط إسرائيليون سابقون يلتمسون من المحكمة العليا عزل نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قدم عدد من ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي السابقين، التماسًا إلى المحكمة العليا في إسرائيل من أجل الإعلان بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو غير مؤهل لأداء مهام منصبه.

أبرز مقدمي الالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" إن من بين من قدموا الالتماس، رئيسي هيئة الأركان السابقين موشيه يعالون ودان حالتوس.

وأضاف يستند الالتماس إلى عدة أسباب من بينها، أن نتنياهو في حالة تضارب مصالح بسبب تهم الفساد. وبسبب دوره في التقصيرات التي حدثت قبل وبعد 7 أكتوبر، كما قال الملتمسون إن هناك مؤشرات على أن نتنياهو في حالة صحية غير جيدة.

ويوم 22 يناير الماضي، صوّت الكنيست الإسرائيلي ضد اقتراح حجب الثقة عن نتنياهو، حيث صوت 18 فقط من أصل 120 عضوًا، لصالح الاقتراح الذي تقدم به حزب العمل.

تراجع شعبية نتنياهو وسط الإسرائيليين

وكان استطلاع رأي لصحيفة "معاريف" أفاد، قبل أيام قليلة، بتراجع شعبية نتنياهو وسط الإسرائيليين، مقابل تضاعف شعبية حزب الوزير في مجلس الحرب، بيني جانتس، أكثر من 3 مرات.

ووفق النتائج، فإن 52 في المئة صوتوا لتولي بيني جانتس رئاسة الحكومة، مقابل 32 بالمئة لنتنياهو.

ويقول المنتقدون إن نتنياهو فشل في إعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بعد مرور عدة أشهر على أحداث 7 أكتوبر، مشيرين إلى أن الهدف المعلن وهو القضاء على حماس من المستحيل تحقيقه.

الجيش الإسرائيلي المحكمة العليا إسرائيل نتنياهو بنيامين نتنياهو

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