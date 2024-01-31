الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وجنديين وإصابة 10 آخرين فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل ضابطين وجنديين وإصابة 10 في المعارك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، أن الضابط الثاني من رتبة رائد من وحدة النخبة شلداغ قتل في معارك شمال غزة.

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كتائب القسام تعلن قنص ضابط صهيوني فى تل الهوى جنوب غزة

وذكرت القناة الـ12 العبرية، أن الضابط الذي أعلن عن مقتله قبل قليل كان قد شارك في اقتحام مستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن أن قواتها تمكنت من قنص ضابط صهيوني في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

ونشرت القسام قبل قليل، مشاهد من استهداف وتدمير آليات العدو المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

الصحة في غزة: الأمور تزداد سوءًا في مجمع ناصر الطبي ومستشفي الأمل

وسبق، وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، عن أن الأمور تزداد سوءًا في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس.

وأكدت الصحة في غزة، أن الوضع الكارثي في مستشفيات خان يونس ينذر باستشهاد العديد من الجرحى والمرضى نتيجة الاستهداف وعدم توفر الإمكانيات الطبية.

وأشارت الصحة في غزة إلى نفاد الطعام من مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس.

وحملت الصحة بغزة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين في مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس.

كما طالبت الصحة بغزة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة بحماية مستشفيات خان يونس وحماية المتواجدين فيها وتوفير الطعام والاحتياجات الطارئة.

وسبق، وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد مُسنة وطفلة جراء انقطاع الأكسجين عن مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

جيش الاحتلال غزة مستشفى الشفاء حركة حماس كتائب القسام

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