جوتيريش: الأونروا هى "العمود الفقرى" للجهود الإنسانية فى غزة‎

وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس الأربعاء، وكالة "الأونروا" بأنها "العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة"، وناشد جميع الدول "ضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة".

وقال جوتيريش أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف: "لقد فزعت شخصيًا من هذه الاتهامات".

وأضاف: "اجتمعت أمس مع مانحين للاستماع إلى مخاوفهم ولتحديد الخطوات التي سنتخذها للتعامل معها".

وتابع جوتيريش: "المنظومة الإنسانية في غزة تتداعى، أنا قلق بشدة إزاء الظروف غير الإنسانية التي يعيشها 2.2 مليون شخص في غزة في ظل كفاحهم من أجل البقاء على قيد الحياة دون أي مقومات أساسية".

ويعمل بالوكالة نحو 13 ألف موظف في غزة في إدارة المدارس وعيادات الوكالة للرعاية الصحية الأولية والخدمات الاجتماعية الأخرى وتوزيع المساعدات الإنسانية.

والولايات المتحدة هي أكبر المانحين للأونروا في الشرق الأدنى وعلقت مؤقتًا تمويلها المقدم إلى الوكالة، مثلما فعلت عدة دول أخرى، بعد اتهام إسرائيل بعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة حماس.