سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر لها ثقل استراتيجى فى العالم

قالت سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال، إن مصر تؤدي دورًا مهما وملموسًا في الأزمة الحالية في بقطاع غزة.

العلاقات المصرية النرويجية

وأكدت سفيرة النرويج، خلال لقائها ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن النرويج تتمتع بعلاقة طيبة مع الكثير من دول المنطقة منها مصر والسودان.

وتابعت: "لدينا تعاون وثيق في التحول الأخضر مع الدولة المصرية، خاصة وأن مصر تمتلك الكثير من المصادر المتعلقة بالطاقة النظيفة منها الشمس والرياح".

واستطردت: "مصر موجودة في العالم بمكانتها الجغرافية المتميزة للغاية، لذا الدولة المصرية لها ثقلها الاستراتيجي في العالم".