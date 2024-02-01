الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سفيرة النرويج بالقاهرة: مصر لها ثقل استراتيجى فى العالم

سفيرة النرويج بالقاهرة
سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال

قالت سفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال، إن مصر تؤدي دورًا مهما وملموسًا في الأزمة الحالية في بقطاع غزة.

العلاقات المصرية النرويجية 

وأكدت سفيرة النرويج، خلال لقائها ببرنامج "أطياف" مع الإعلامية الدكتورة صفاء النجار، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن النرويج تتمتع بعلاقة طيبة مع الكثير من دول المنطقة منها مصر والسودان.

وتابعت: "لدينا تعاون وثيق في التحول الأخضر مع الدولة المصرية، خاصة وأن مصر تمتلك الكثير من المصادر المتعلقة بالطاقة النظيفة منها الشمس والرياح".

واستطردت: "مصر موجودة في العالم بمكانتها الجغرافية المتميزة للغاية، لذا الدولة المصرية لها ثقلها الاستراتيجي في العالم".

 

سفيرة النرويج بالقاهرة السفيرة هيلدا كليميتسدال الحياة اطياف ضفاء النجار

الأكثر قراءة

بيراميدز يقيل باتشيكو والإعلان الرسمى خلال ساعات (خاص)

البنك المركزى: رفع سعر الفائدة خلال اجتماع اليوم 2%

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «2-2»

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟