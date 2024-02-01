الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن الرقب: وقف عمل الأونروا سيعمل على تدنى الأوضاع الإنسانية فى غزة

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعلن اليوم أنه حان الوقت لأن تنتهي جهود الأونروا في فلسطين لوقف وصول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

الحرب بغزة 

وأكد الدكتور أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الاحتلال الصهيوني يعلم جيدًا أن وقف عمل الأونروا سيعمل على تدني الأوضاع الإنسانية لـ ٦ ملايين مواطن ولاجئ فلسطيني.

وأضاف في حديثه، أنه يجب أن يكون هناك تحقيق سريع للتحقيق في تلك المساعي الصهيونية المخالفة لكافة القوانين الدولية.

تضافر المنطقة العربية 

وأشار إلى أن المنطقة العربية بالكامل مازالت في موقف المفعول به وليس بموقف الفاعل في الملف الفلسطيني، لذا يجب التضافر لمحاولة الضغط على الدول الغربية للنظر في الملف الفلسطيني بعين التوازن والموضوعية، لذا طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة أنه يتعين على كل الدول العربية التعاون والتكاتف من أجل التصدي لهذا الكيان الصهيوني.

أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية الحياة اليوم الحياة محمد شردي

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