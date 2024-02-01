عضو بالتنسيقية: نقوم بعمل الكثير من الندوات الثقافية داخل معرض الكتاب

قال الدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تتعامل مع معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره العيد القومي المصري للثقافة.

فعاليات معرض الكتاب

وأكد الدكتور رامي عبد الباقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن التنسيقية تقوم بعقد الكثير من الندوات للحديث حول مخرجات الحوار الوطني، وجار الإعداد لندوة سيتم عقدها الاثنين المقبل للحديث حول الأزمة الفلسطينية الحالية.

جهود تنسيقية شباب الأحزاب

وتابع: "نقوم بعمل الكثير من الفعاليات للموضوعات المختلفة كل عام داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بهذه الفعالية".

واستطرد: "تتم الاستعانة بالكثير من المفكرين والمثقفين في هذه الفعاليات والندوات، وهؤلاء اللذين يتم الاستعانة بهم يعبرون عن جميع فئات المجتمع المصري بالكامل".