الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عضو بالتنسيقية: نقوم بعمل الكثير من الندوات الثقافية داخل معرض الكتاب

الدكتور رامي عبد
الدكتور رامي عبد الباقي

قال الدكتور رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تتعامل مع معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره العيد القومي المصري للثقافة.

فعاليات معرض الكتاب 

وأكد الدكتور رامي عبد الباقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية الحياة، أن التنسيقية تقوم بعقد الكثير من الندوات للحديث حول مخرجات الحوار الوطني، وجار الإعداد لندوة سيتم عقدها الاثنين المقبل للحديث حول الأزمة الفلسطينية الحالية.

جهود تنسيقية شباب الأحزاب

وتابع: "نقوم بعمل الكثير من الفعاليات للموضوعات المختلفة كل عام داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، وهناك عدد كبير من المواطنين يهتمون بهذه الفعالية".

واستطرد: "تتم الاستعانة بالكثير من المفكرين والمثقفين في هذه الفعاليات والندوات، وهؤلاء اللذين يتم الاستعانة بهم يعبرون عن جميع فئات المجتمع المصري بالكامل".

رامي عبد الباقي تنسيقية شباب الأحزاب الحياة اليوم الحياة محمد مصطفي شردي

مواد متعلقة

ملك الأردن: استمرار التصعيد فى الضفة الغربية قد يؤدى لتفجر الأوضاع بالمنطقة

جوتيريش: أدعو لوصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل سريع دون عوائق

ماكرون: أدعو لوقف فورى لإطلاق النار في غزة وتحرير المحتجزين دون شروط

فصائل فلسطينية: استهداف آلية عسكرية وناقلة جند إسرائيليتين

"القاهرة الإخبارية": الحكم على راشد الغنوشي وصهره بالسجن 3 سنوات

مسئولون أمريكيون: الهجوم على قواتنا بالأردن كان بطائرة إيرانية الصنع

"القومي لحقوق الإنسان": رفع الدعم الغربي عن "الأونروا" ينبئ بكارثة إنسانية بفلسطين

رويترز: الموافقة على خطط لتنفيذ ضربات فى العراق وسوريا تمتد لأيام

الأكثر قراءة

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

حل وسط ينهى الخلاف بين فيتوريا ورجال الجبلاية (خاص)

موعد انتهاء الموجة الباردة

رئيس شعبة الذهب: انخفاض سريع ومتتالى للمعدن الأصفر فى هذا التوقيت

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟