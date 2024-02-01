خبير في صناعة السيارات للمواطنين: شراء السيارات الآن أفضل من غدا

قال الدكتورعصام غنايم، الخبير في صناعة السيارات، إن أسعار السيارات الاقتصادية في مصر جنونية بصورة كبيرة، حيث أصبحت السيارات الاقتصادية في مصر تتخطى الـ مليون جنية.

ارتفاع أسعار السيارات

وأكد الدكتور عصام غنايم، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن أسعار سيارات الكهرباء أيضًا مرتفعة بصورة كبيرة في الداخل والخارج، كما أن الدولة المصرية تعمل على تخفيض معدل الجمارك الخاصة بها ولكنها لا تستطيع دعمها أكثر من ذلك، خاصة وأن هذا النوع من السيارات مرتفع السعر في الخارج.

السيارات الكهربائية

كما أن أسعار السيارات ستظل مستمرة في الصعود لعدم وجود حلول جذرية حتى الآن لهذه الأزمة، لذا ننصح المواطنين السرعة في شراء السيارات الآن وعدم تأجيل الشراء للغد نظرًا لارتفاع الأسعار يوميًا وباستمرار.

وأشار إلى، أنه لابد من تغيير هيكلة السوق المصري للسيارات بشكل جذري من أجل إعادة بناءه مرة أخرى، خاصة وأنه في حالة من الانهيار الآن.