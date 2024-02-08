القصص الفائزة في "مرايا الإبداع".. تفاصيل مسابقة صلاح هلال للقصة القصيرة

أعلنت الأمانة العامة لمسابقة صلاح هلال الأدبية المتخصصة في القصة القصيرة عن الدورة الجديدة لعام 2024، دورة الناقد والقاص سيد الوكيل، عن فتح باب تلقي الأعمال المشاركة من 12 فبراير وحتى 28 من شهر فبراير الجاري.

المسابقة انطلقت بالتعاون مع صدى ذاكرة القصة القصيرة وصفحة مرايا الإبداع بجريدة "الدستور"، وتعلن قائمتها الطويلة في شهر يونيو من عام 2024 والقائمة القصيرة في شهر يوليو من العام الجاري.

صلاح هلال

وذكر محمد حسني عليوة، المنسق العام للجائزة، أنه سوف تُشكَّل لجنة تحكيم من رئيس وثلاثة أعضاء، تتولى فرز الأعمال المتقدمة للجائزة.

وحددت الأمانة العامة عدد من الشروط منها، يتقدم القاص بقصة واحدة، وألا تزيد عدد الكلمات عن 1000 كلمة وتكتب بخط 16 في برنامج وورد بعنوانها فقط دون ذكر اسم مؤلفها.

أما عن الجوائز فسوف يمنح ثلاثة فائزين جوائز مالية حسب الترتيب (2000- 1000- 500) جنيه مصري، بالإضافة إلى درع الفوز بشعار المسابقة للفائز بالمركز الأول، 8) يمنح الفائز من الثاني إلى العاشر شهادة تقدير وميدالية بشعار المسابقة.

ونوهت الأمانة إلى أنه تُعتبر قرارات لجنة التحكيم في القائمتين الطويلة والقصيرة، وقرار الفائز: حقًا أصيلًا لها وحدها، وهي نهائية غير قابلة للنقض.

كما أشارت الأمانة إلى أن المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار وغير محددة الموضوع، ومراعاة سلامة اللغة والشروط الفنية للقصة القصيرة، ونوهت اللجنة إلى أنه سوف تحجب الجائزة للفائز الأول في حالة عدم الحضور.

سيد الوكيل

كما أشارت الأمانة العامة إلى أنه بالإضافة إلى فرع مسابقة "بأقلامهم" للبراعم الواعدة في كتابة القصة القصيرة، في دورتها العاشرة، وذلك من سن 10 الى 16 عامًا.

وشروطها كالتالي، ألا تزيد سن المتسابق على (16) عامًا، يكتب المتسابق في ملف وورد منفصل (الاسم وتاريخ الميلاد ورقم هاتف للتواصل)، ويمنح الفائز بالمركز الأول جائزة مالية وشهادة تقدير. ويمنح بقية الفائزين هدايا قيّمة.

ترسل الأعمال مصحوبة بسيرة ذاتية منفصلة وصورة شخصية وإقرار بأن العمل من إبداع صاحبه ولم يسبق نشره في أي وسيلة نشر، وكذلك لم يسبق فوزه بأي مسابقة أخرى، على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

وذكرت الأمانة أنه تنشر القصص الفائزة بجريدة الدستور صفحة "مرايا الإبداع"، وفي مجلة مبدعون الأدبية الإلكترونية، وعلى موقع صدى ذاكرة القصة المصرية.

• ترسل صورة ضوئية من شهادة التقدير للفائز من الدول العربية مه نسخة من المجلة PDF.

وسوف يتم توزيع الجوائز في الحفل السنوي للجائزة بمدينة ميت غمر دقهلية في أغسطس 2024، والذي سيتخلله تكريم لعدد من قامات الإبداع الأدبي والثقافي.