للمرة الخامسة.. ملتقى الشارقة الثقافي يكرم 4 من كتاب ونقاد مصر

تنظم دائرة الثقافة بالشارقة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الثقافة المصرية (ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي) برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الذي يهدف إلى تكريم الشخصيات الثقافية التي تسهم بشكل فاعل في إثراء المشهد الإبداعي العربي في مختلف الدول العربية.

يأتي ذلك للمرة الخامسة في مصر، ليتم تكريم الدكتور محمد حسن عبد الله، والدكتور حسين حمودة، والكاتبة والمترجمة سحر توفيق، والكاتب الروائي والقاص سيد الوكيل، وذلك في الساعة الـ11 صباح الإثنين الموافق 26 فبراير الجاري بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي

يذكر أن القاهرة استضافت النسخة الرابعة في مصر من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في العام الماضي والذي احتفى بأربعة أدباء مصريين:هم "الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، الدكتور محمد زكريا عناني، الأديب عبده جبير، والأديب جار النبي الحلو".

وقالت مريم الكعبي، سفيرة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة عن سعادتها بالتواجد وسط كوكبة من المثقفين والأدباء في مصر، مشيرة إلى أن هذا يعبر عن عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة على كافة الأصعدة ومنها العلاقات الثقافية.

وأضافت "الكعبي"، أن الملتقي يُعقد للمرة الرابعة في مصر، ويُمثل مبادرة جديدة في التعاون بين دائرة الثقافة بالشارقة ووزارة الثقافة، والذي يهدي معاني التقدير إلى المفكرين والأدباء على مسيرتهم الطويلة في خدمة الثقافة والإبداع، تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المحلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤكد من خلالها دور المثقف في بناء المجتمعات العربية.

ووجهت "الكعبي"، الشكر لوزارة الثقافة والمجلس الأعلى للثقافة في مصر ودائرة الثقافة في الشارقة على ما بذلوه من جهد لنجاح هذا الحفل.

وقال عبد الله العويس رئيس دائرة الشارقة للثقافة، إن "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي"، يهدف إلى تكريم الشخصيات الثقافية العربية التي أثرت الساحة الثقافية المعاصرة بالإبداع في مجالات الآداب المتعددة.

وأشار "العويس"، إلى أن الملتقى حرص أن يتخذ من مصر مبتدأً لانطلاق فعالياته ومنها إلى كافة الدول العربية، وبعد أن تنقل بين أقطار الدول العربية، يعود اليوم للمرة الرابعة لتكريم كوكبة جديدة من أدباء مصر، حيث تجتمع في القاهرة اليوم كل من "الأقصر، الإسكندرية، المحلة الكبرى، وقنا" من أجل تكريم الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، الدكتور محمد زكريا عناني، الأديب عبده جبير، والأديب جار النبي الحلو.