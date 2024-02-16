الجمعة 16 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"سمرقند" أبرزها.. كتب وروايات تناولت تاريخ جماعة الحشاشين

الحشاشين
الحشاشين

مسلسل "الحشاشين.. أباطيل وأبطال من وحي التاريخ" الذي سيعرض في سباق دراما رمضان 2024، ضمن باقة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ وتدور أحداث المسلسل الذى يتنمي للدراما التاريخية بين القرن الخامس والسابع الهجري، الموافق الحادي عشر والثالث عشر الميلادي.

قد تكون صورة ‏‏‏٥‏ أشخاص‏ و‏نص‏‏

طائفة الحشَّاشين أو الحشَّاشون أو الحشيشية أو الدعوة الجديدة كما أسموا أنفسهم هي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، انفصلت عن العبيديين الفاطميين في أواخر القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء مِن نسله، وهو ما تناولته بعض الأعمال الروائية والكتب تاريخ جماعة الحشاشين؛ وتاريخ تنظيمهم السرى والاغتيالات؛ نستعرضها في السطور التالية:

"سمرقند".. ترصد تفاعلات حسن الصباح ونظام الملك

هي رواية الأديب اللبنانى- الفرنسى أمين معلوف؛ وتدور أحداث النصف الأول من الرواية في بلاد فارس (إيران اليوم) وآسيا الوسطى في القرن الـ11، وتدور حول عالم العالم والفيلسوف والشاعر عمر الخيام. 
وتروي قصة وضع رباعيات الخيام عبر تاريخ الدولة السلجوقية والتفاعلات مع الشخصيات التاريخية كالوزير نظام الملك وحسن الصباح زعيم الحشاشين وعلاقة الحب مع شاعرة من بلاط سمرقند. 

سمرقند (كتاب إلكتروني) - أمين معلوف | أبجد

أما الجزء الثاني فيوثق جهود روائي أمريكي يدعى بينجامين ليسيج للحصول على النسخة الأصلية من الرباعيات، ويشهد التاريخ الفارسي من خلال الثورة الدستورية الفارسية التي وقعت في الفترة 1905-1907، ليفقد بعد ذلك المخطوط في غرق آر إم إس تيتانيك.

"الحشاشون".. فرقة ثورية فى تاريخ الإسلام

هو كتاب لبرنارد لويس، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة برنستون، المستشرق اليهودى، الذى وصل إلى واشنطن فى عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ليكون مستشارا لوزير الدفاع لشئون الشرق الأوسط، ويعرض الكتاب لتاريخ فرقة الحشاشين وعقائدها منذ نشأتها في القرن الحادي عشر إلي نهايتها على أثر الغزو المغولى للشرق العربي.

تحميل كتاب الحشاشون فرقة ثورية في تاريخ الإسلام 696 pdf - مكتبة نور

يعتبر الحشاشون أول من وضعوا الإرهاب في إطار تنظيمي ومارسوا الإغتيال السياسي بشكل محضر مما أحدث ذعرًا بين الحكام والأمراء المسلمين  ووصلت خناجرهم إلى صدور الصليبين وألهمت أخبارهم.

حركة الحشاشين.. كتاب يرصد تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية

هو كتاب للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ويرصد هذا الكتاب حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي؛ شرح وافى لظروف نشأة حركة الحشاشين وظروف الدول المحيطة بها على مدار تاريخها حتى إندثار الحركة ودحض الخرافات التى أحاطت بالحركة بأسلوب علمى (دحض أقوال المستشرق ماركو باولو).

مكتبة الكتب حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي موقع المكتبة نت www.Maktbah.Net 2

ويرصد الكتاب توضيح ديناميكية العالم الإسلامى المواز للحركة بدون إسهاب وبدون تعقيدن وربط مراحل الحركة بأحداث هامة مثل المستنصر بالله واغتيال الخليفة العباسى والفاطمى وصلاح الدين الأيوبى والصليبيين ومن بعدهم دولة خوارزم (و إسلاماه لعلى باكثير) والتتار، وكذلك إيضاح مذاهب الشيعة وسبب تسميتها مثل: الاسماعيلية والاثنى عشرية ثم إنقسام الاسماعيلية نفسها للنزارية وتمسك الحركة الشديد بمذهب توريث الإمامة وعدم إمكانية ردها.

أبطال مسلسل الحشاشين

يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية زعيم جماعة الحشاشين التي يرأسها حسن الصباح، والذي يدخل فى العديد من الصراعات، وهو عمل من تأليف عبدالرحيم كمال، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي، بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين.

 

الحشاشين سباق دراما رمضان 2024 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سمر قند لبرنارد لويس حركة الحشاشين

مواد متعلقة

الفائز بجائزة "الكتاب العلمي": الخوارزميات القاتلة في العلاقات الدولية تفوق تاثير القنبلة النووية

دراسة: الكتاب يتصدر القوة الناعمة لمصر وألعاب الفيديو تغزو وارداتنا

أرملة شاكر عبدالحميد: الصالون الثقافى لمسة وفاء وتكريمًا لاسمه

وزيرة الثقافة تشهد انطلاق صالون شاكر عبدالحميد الثقافى وتزيح الستار عن تمثاله (صور)

مثقفون فى مصيدة الهاكرز.. نعى "مستجاب الأبن" حيًا.. ولعنة "هيا بنا نهشتق" تطارد مخترق حساب عبده خال

خطأ لغوى فى كتاب لرئيس مجمع اللغة العربية الأسبق.. يدفع بملف النشر فى "قصور الثقافة" مرة ثانية

بعد إعلان وفاته.. محمد محمد مستجاب من وراء "الجدار الأزرق" يتحدث لـ"الدستور"

أخلاقيات التواصل في العالم الافتراضي ضمن لقاءات الملتقى 15 لفتيات "أهل مصر"

الأكثر قراءة

عاجل.. اقتحام معبر رفح.. 4 حقائق عن «الفيديو المزعوم»

مصادر: لا صحة لاقتحام معبر رفح.. والشرطة الفلسطينية تؤمن دخول المساعدات

تطبق غدًا.. ننشر الأسعار الجديدة للسجائر والمعسل والسيجار

قرار وزارى بإلزام المنشآت الطبية بوصف الأدوية محلية الصنع وعدم وصف المستورد

عيار 21 بـ3635.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في السوق المصري

الزمالك يسحق الأهلي بخماسية في قمة الناشئين ببطولة الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

زيارة أردوغان.. آفاق جديدة فى العلاقات بين القاهرة وأنقرة

نعمات مدحت

فاقوس.. بلد المليون "توك توك"

طايع الديب

محمود السعدني| الكاتب «الهجّام»!

حمدي حمادة

محمود السعدني| الحوار مستمر.. عمدة الكلام.. والولد الشقي حاضر النكتة

حسين دعسة

المؤشر التالى بعد مجزرة النبطية

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «1 - 3»

ماجد حبته

رابع زيارة لزعيم برازيلى

خالد حريب

مصر.. تركيا.. تعاون بعد قطيعة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"جارديان": لن يكون هناك مكان آمن لـ1.5 فلسطينى حال اجتياح رفح الفلسطينية

الأمم المتحدة تحذر من اضطرار منظمات العمل الإنسانى تعليق أنشطتها فى رفح

بعد اقتحامه من قوات الاحتلال.. "فوضى ورعب" بمجمع ناصر الطبى