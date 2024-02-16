"سمرقند" أبرزها.. كتب وروايات تناولت تاريخ جماعة الحشاشين

مسلسل "الحشاشين.. أباطيل وأبطال من وحي التاريخ" الذي سيعرض في سباق دراما رمضان 2024، ضمن باقة مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ وتدور أحداث المسلسل الذى يتنمي للدراما التاريخية بين القرن الخامس والسابع الهجري، الموافق الحادي عشر والثالث عشر الميلادي.

طائفة الحشَّاشين أو الحشَّاشون أو الحشيشية أو الدعوة الجديدة كما أسموا أنفسهم هي طائفة شيعية إسماعيلية نزارية باطنية، انفصلت عن العبيديين الفاطميين في أواخر القرن الخامس هجري/الحادي عشر ميلادي لتدعو إلى إمامة نزار المصطفى لدين الله ومن جاء مِن نسله، وهو ما تناولته بعض الأعمال الروائية والكتب تاريخ جماعة الحشاشين؛ وتاريخ تنظيمهم السرى والاغتيالات؛ نستعرضها في السطور التالية:

"سمرقند".. ترصد تفاعلات حسن الصباح ونظام الملك

هي رواية الأديب اللبنانى- الفرنسى أمين معلوف؛ وتدور أحداث النصف الأول من الرواية في بلاد فارس (إيران اليوم) وآسيا الوسطى في القرن الـ11، وتدور حول عالم العالم والفيلسوف والشاعر عمر الخيام.

وتروي قصة وضع رباعيات الخيام عبر تاريخ الدولة السلجوقية والتفاعلات مع الشخصيات التاريخية كالوزير نظام الملك وحسن الصباح زعيم الحشاشين وعلاقة الحب مع شاعرة من بلاط سمرقند.

أما الجزء الثاني فيوثق جهود روائي أمريكي يدعى بينجامين ليسيج للحصول على النسخة الأصلية من الرباعيات، ويشهد التاريخ الفارسي من خلال الثورة الدستورية الفارسية التي وقعت في الفترة 1905-1907، ليفقد بعد ذلك المخطوط في غرق آر إم إس تيتانيك.

"الحشاشون".. فرقة ثورية فى تاريخ الإسلام

هو كتاب لبرنارد لويس، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة برنستون، المستشرق اليهودى، الذى وصل إلى واشنطن فى عهد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ليكون مستشارا لوزير الدفاع لشئون الشرق الأوسط، ويعرض الكتاب لتاريخ فرقة الحشاشين وعقائدها منذ نشأتها في القرن الحادي عشر إلي نهايتها على أثر الغزو المغولى للشرق العربي.

يعتبر الحشاشون أول من وضعوا الإرهاب في إطار تنظيمي ومارسوا الإغتيال السياسي بشكل محضر مما أحدث ذعرًا بين الحكام والأمراء المسلمين ووصلت خناجرهم إلى صدور الصليبين وألهمت أخبارهم.

حركة الحشاشين.. كتاب يرصد تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية

هو كتاب للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ويرصد هذا الكتاب حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي؛ شرح وافى لظروف نشأة حركة الحشاشين وظروف الدول المحيطة بها على مدار تاريخها حتى إندثار الحركة ودحض الخرافات التى أحاطت بالحركة بأسلوب علمى (دحض أقوال المستشرق ماركو باولو).

ويرصد الكتاب توضيح ديناميكية العالم الإسلامى المواز للحركة بدون إسهاب وبدون تعقيدن وربط مراحل الحركة بأحداث هامة مثل المستنصر بالله واغتيال الخليفة العباسى والفاطمى وصلاح الدين الأيوبى والصليبيين ومن بعدهم دولة خوارزم (و إسلاماه لعلى باكثير) والتتار، وكذلك إيضاح مذاهب الشيعة وسبب تسميتها مثل: الاسماعيلية والاثنى عشرية ثم إنقسام الاسماعيلية نفسها للنزارية وتمسك الحركة الشديد بمذهب توريث الإمامة وعدم إمكانية ردها.

أبطال مسلسل الحشاشين

يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية زعيم جماعة الحشاشين التي يرأسها حسن الصباح، والذي يدخل فى العديد من الصراعات، وهو عمل من تأليف عبدالرحيم كمال، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي، بطولة النجوم كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين.