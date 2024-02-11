الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أخلاقيات التواصل في العالم الافتراضي ضمن لقاءات الملتقى 15 لفتيات "أهل مصر"

أخلاقيات التواصل
أخلاقيات التواصل في العالم الافتراضي

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة لقاء بعنوان "أخلاقيات التواصل في العالم الافتراضي" ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون المرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام بمحافظة الوادي الجديد برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

أوضح عماد حسني، مدير المكتب الفني للمحافظ، مفهوم العالم الافتراضي مشيرا أنه يعني التواصل مع أشخاص من خلال وسائل افتراضية كمحاكاة للواقع.

وأضاف أنه نتيجة عصر الانفتاح المعلوماتي الذي نعيش فيه الآن، زادت التعديات في ذلك الفضاء الرقمي ومنها جرائم الملكية الفكرية، الاحتيال، والتجسس، وأصبح الإنترنت يستخدم كوسيلة للتهديد النفسي.

وأضاف "حسني" أن للإنترنت إيجابيات متعددة منها التواصل مع الآخرين، والاطلاع على كل ما هو جديد، إلى جانب استخدامه في عمليات التسويق الإلكتروني، ولكن الإنسان من يسيء استخدام التكنولوجيا، واختتم حديثه مقدما عدة نصائح أهمها استخدام الإنترنت بشكل إيجابي، وعدم الانسياق وراء الشائعات، ومراقبة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء، وأخيرا توخي الحذر وعدم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية والصور والملفات الهامة على الهاتف، واحترام خصوصية الآخرين.

جاء اللقاء بحضور كل من د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ود. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى.

ويستضيف الملتقى المقرر أن تختتم فعالياته غدا الاثنين، 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب "حي الأسمرات" بالقاهرة، وينفذ بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، حيث يشهد الملتقى عددا متنوعا من اللقاءات التثقيفية والورش الحرفية والفنية والجولات الميدانية بالإضافة إلى عدة أمسيات أدبية.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.

أخلاقيات التواصل في العالم الافتراضي مشروع أهل مصر محافظة الوادي الجديد د نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني

الأكثر قراءة

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

لو سمعت طقطقة.. ماذا تقول لك ركبتك ومتى يتطلب زيارة الطبيب؟

قرار من النيابة بشأن واقعة التعدى على سيدة المعادى

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 وتوقعاته خلال الفترة المقبلة

سعر الذهب عالميا الآن وأسعار الذهب اليوم في مصر

مصادر: صفقة الفنادق "التاريخية" تستهدف خفض سعر الدولار في السوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

د.أحمد الخميسى

ثقافتنا.. من أين تبدأ؟

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح