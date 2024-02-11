أخلاقيات التواصل في العالم الافتراضي ضمن لقاءات الملتقى 15 لفتيات "أهل مصر"

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة لقاء بعنوان "أخلاقيات التواصل في العالم الافتراضي" ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون المرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام بمحافظة الوادي الجديد برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

أوضح عماد حسني، مدير المكتب الفني للمحافظ، مفهوم العالم الافتراضي مشيرا أنه يعني التواصل مع أشخاص من خلال وسائل افتراضية كمحاكاة للواقع.

وأضاف أنه نتيجة عصر الانفتاح المعلوماتي الذي نعيش فيه الآن، زادت التعديات في ذلك الفضاء الرقمي ومنها جرائم الملكية الفكرية، الاحتيال، والتجسس، وأصبح الإنترنت يستخدم كوسيلة للتهديد النفسي.

وأضاف "حسني" أن للإنترنت إيجابيات متعددة منها التواصل مع الآخرين، والاطلاع على كل ما هو جديد، إلى جانب استخدامه في عمليات التسويق الإلكتروني، ولكن الإنسان من يسيء استخدام التكنولوجيا، واختتم حديثه مقدما عدة نصائح أهمها استخدام الإنترنت بشكل إيجابي، وعدم الانسياق وراء الشائعات، ومراقبة المحتوى الذي يتعرض له الأبناء، وأخيرا توخي الحذر وعدم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية والصور والملفات الهامة على الهاتف، واحترام خصوصية الآخرين.

جاء اللقاء بحضور كل من د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ود. دينا هويدي مدير عام الإدارة العامة لثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى.

ويستضيف الملتقى المقرر أن تختتم فعالياته غدا الاثنين، 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب "حي الأسمرات" بالقاهرة، وينفذ بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، حيث يشهد الملتقى عددا متنوعا من اللقاءات التثقيفية والورش الحرفية والفنية والجولات الميدانية بالإضافة إلى عدة أمسيات أدبية.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.