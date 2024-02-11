الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خطأ لغوى فى كتاب لرئيس مجمع اللغة العربية الأسبق.. يدفع بملف النشر فى "قصور الثقافة" مرة ثانية

شوقى ضيف
شوقى ضيف

صدر مؤخرًا عن سلسلة «كتابات نقدية»، ضمن مشاركات الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 كتاب "الشعر والغناء في المدينة ومكة" للدكتور الراحل شوقي ضيف (13 يناير 1910 - 10 مارس 2005) الرئيس الأسبق لمجمع اللغة العربية؛ ولكن بطبعة حملت خطأ لغويًا في عنوان الكتاب الفرعي "لعصر بني أميمة" بدلًا من "بني أمية"؛ وهو خطأ يعيد ملف النشر في الهيئة للأضواء مرة ثانية؛ خاصة بعد اعتذار أمين عام النشر جرجس شكري عن الاستمرار في أمانة النشر بقصور الثقافة في أكتوبر 2023؛ وما إذا كان هذا المنصب شاغرًا إلى اليوم.

لا يتوفر وصف.

ورغم تولى الكاتب الصحفي طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة "الثقافة الجديدة"، مهمة الإشراف على لجنة النشر بـ"قصور الثقافة" بعد اعتذار "شكري"؛ إلا أنه من الواضح أن تعدد مهام لجنة النشر فى الإشراف على العديد من الإصدارات والسلاسل دفعت بالوقوع فى هذا الخطأ الذى تصدر كتابًا للأديب والعالم اللغوي شوقى ضيف؛ خاصة في وقت يقترب من انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

نبذة عن شوقي ضيف

كان الدكتور شوقي ضيف عضوًا في مجمع اللغة العربية في سوريا، وعضو شرف في مجمع الأردن والمجمع العراقي. ونال أكثر من جائزة، منها جائزة مبارك للآداب عام 2003، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1979، وجائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي عام 1983. كذلك مُنح دروعًا من عدة جامعات كالقاهرة والأردن وصنعاء.

شوقي ضيف.. رحيل الذاكرة | أخبار ثقافة | الجزيرة نت

قام الدكتور شوقي ضيف بتأليف حوالي 50 مؤلفًا، منها: سلسلة تاريخ الأدب العربي، وهي من أشهر ما كتب.

استغرقت منه ثلاثين عامًا شملت مراحل الأدب العربي منذ 15 قرنًا من الزمان، من شعر ونثر وأدباء منذ الجاهلية وحتى عصرنا الحديث، سردها بأسلوب سلس، وبأمانة علمية، وبنظرة موضوعية. وتعتبر هذه السلسلة مشروع حياته بحق، وقد بلغ عدد طبعات أول كتاب في السلسلة "العصر الجاهلي" حوالي 20 طبعة.

نشر وحقق كتابه الرد على النحاة لابن مضاء، وأخرجه من بين المخطوطات القديمة، ودرسه وأعاد نشره، وهو كتاب ألفه ابن مضاء في النحو، يلغي فيها أمورًا رأى أنها عقدت النحو العربي وجعلته صعب الفهم، وكتاب "تجديد النحو"، وكتاب "تيسيرات لغوية"، وكتاب "الفصحى المعاصرة"، وغيرها.

سلسلة كتابات نقدية الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض القاهره الدولي للكتاب كتاب الشعر والغناء في المدينة ومكة الراحل شوقي ضيف

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