الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مثقفون فى مصيدة الهاكرز.. نعى "مستجاب الأبن" حيًا.. ولعنة "هيا بنا نهشتق" تطارد مخترق حساب عبده خال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتّصدر مصر ترتيبًا متقدمًا على مستوى البلدان العربية من حيث إستخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بواقع 47 مليون مستخدم؛ كما تحتل المركز التاسع عالميًا في وصول إعلانات فيسبوك إلى مستخدميه وفقًا لتقرير "Digital Report July 2021"، كما يفضل الكُتاب العرب استخدام منصة" إكس"؛ وهو ما دفع بالعديد من الكُتاب إنشاء حسابات على تلك المنصات لترويج اعمالهم وتسويقها لمُتابعيهم.

اختراق الحسابات

 

وتتعرض المنصات الاجتماعية مثل "فيس بوك" و"إكس" للعديد من هجمات الإختراق من قّبل "الهاكر"؛ وهو ما تعرض له عدد من حسابات الكُتاب والمثقفين في البلدان العربية؛ آخرها حساب الكاتب محمد محمد مستجاب الذى أخترق حسابه بموقع "فيس بوك" وأعلن عن وفاته؛ وغيره من الكُتاب.

نعي "مستجاب الأبن" حيًا

أعلن حساب الكاتب  محمد محمد مستجاب  على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" رحيله عن عالمنا؛ إثر انقلاب سيارته على طريق المحور ونقله  إلى مستشفى قصر العيني.

 

ونشر حساب الكاتب "مستجاب": "إنا لله وانا اليه راجعون.. أنا أخ الأستاذ محمد مستجاب.. وأنقل لكم هذا الخبر المفجع.. فقد فارق الحياة إثر انقلاب سيارته على المحور، والإسعاف الآن تنقله لمستشفى قصر العيني.. ونرجو منكم الدعاء له".

 

 

وتفاعل عدد من أصدقاء الكاتب على ما نشر بحسابه بموقع "فيسبوك" ناعين إياه.

من جانبه، نفى الكاتب فى تصريح لـ"الدستور" ما نشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" مؤكدًا أن حسابه تعرض للاختراق على موقع "فيسبوك"، وأنه بصحة جيدة.

لعنة رواية "هيا بنا نهشتق"  لعبده خال تطارد مخترق حسابه

ظهر مخترق (هاكر) يبدو أنه سعودي، وقد أعلن استيلاءه على حسابات مغردين بينهم الروائي السعودي الحائز على جائزة بوكر للرواية العربية عبده خال.

وقال المخترق في أول تغريدة بعد استيلائه على حساب خال متهكما " ترقبوا روايتي القادمة في معرض الطبخ تحت اسم (هيا بنا نهشتق)"، في تهكتم على ميزة "الهاش تاغ" في تويتر.

اختراق حساب الروائي عبده خال بتويتر | سكاي نيوز عربية

 

وقال المخترق في تغريدة على حساب عبده خال "رساله لجميع المهشتقين في الهشتاق الخاص عن اختراق حساب عبده خال.. انا مخترق الحساب الخاص بعبده خال ". مؤكدا أنه اخترق حسابات كتاب آخرين.

 

وفور انتشار خبر الاختراق انهالت الردود على الهاكر الذي أبدى روحا ساخرة، حيث طلب من مخاطبيه الهدوء "ليركز" على أسئلتهم الكثيرة، مبديا "ندمه" من اختراق الحساب لكثرة الأسئلة.

 

إختراق حساب الشاعرة السورية سناء الصباغ على "فيس بوك"

فى الوقت ذاته، أعلنت الشّاعرة السورية سناء الصّباغ عن إختراق حسابها بموقع "فيس بوك"؛ وهو ما أفقدها عدد كبير من قصائدها وصورها؛ ولو إحتفاظها بعدد من قصائدها قبل إختراق حسابها بشهر على هاتفها المحمول لكانت لم تستطع طباعة كتاب يجمعها؛ وهو ما صرحت به صحفيًا فى ديسمبر من العام الماضى.

 

سناء هايل الصباغ - ديوان العرب

 

كيف تحمي حساباتك على مواقع التواصل الاجتماعي من الاختراق؟ 

ينصح العديد من خبراء التكنولوجيا مُستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بإتباع عدد من الخطوات هناك لحماية حساباتهم من خطر الهاكرز، ومنها استخدام كلمة مرور قوية تتكون من 12 حرفًا على الأقل وتشمل مزيجًا من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، وتفعيل المصادقة الثنائية من خلال إدخال رمز منفصل بالإضافة إلى كلمة المرور الخاصة بك عند تسجيل الدخول، وأن لا تقم أبدًا بالنقر على رابط أو فتح ملف مرفق مرسل إليك من شخص لا تعرفه، وأن لا تقم بتحديث فيسبوك إلى أحدث إصدار دائمًا؛ حيث تتضمن هذه التحديثات غالبًا إصلاحات لأوجه الضعف الأمنية التي يمكن أن يستغلها القراصنة.

موقع التواصل الاجتماعي الك تاب العرب محمد محمد مستجاب عبده خال الشاعرة السورية سناء الصباغ

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