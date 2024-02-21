الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بالتعاون مع "التعليم".. قصور الثقافة تطلق دوري الإبداع بالمدارس

من الفعالية
من الفعالية

أطلق فرع ثقافة أسيوط، فعاليات دوري الإبداع والتميز للموهوبين بمدارس محافظة أسيوط، تحت شعار "فن.. علم.. إبداع"، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار التعاون بين وزارتي الثقافة والتربية والتعليم.

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ويهدف النشاط إلى اكتشاف المواهب الفنية والأدبية بعدد من المدارس، لتبنيها وتنميتها من قِبل هيئة قصور الثقافة.

وشهد اللقاء الأول منافسة بين طالبات المدرسة الإعدادية والإعدادية الجديدة في مجالي الإلقاء الشعري والمعلومات العامة بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الشاعر محمد أبو شناب رئيس نادي أدب بيت ثقافة منفلوط، خالد عباس رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة التعليمية، والشاعر بهاء توفيق مدير بيت ثقافة منفلوط، وأسفر اللقاء عن فوز طالبات المدرسة الإعدادية الجديدة.

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وضمن نشاط نادي الأدب، نظم بيت ثقافة منفلوط لقاء شعريا بالمدرسة الثانوية للبنات، تضمن مناقشة مجموعة من الأعمال الشعرية لعدد من الطالبات تنوعت ما بين الفصحى والعامية، إلى جانب بعض المربعات الشعرية والشعر الحلمنتيشي.

وضمن البرامج التوعوية المنفذة بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، شهدت مدرسة صدفا الابتدائية للبنات، محاضرة بعنوان "مخاطر الألعاب الإلكترونية" تحدثت خلالها وصيفة شاكر، عن مخاطر إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية موضحة الأضرار النفسية والصحية على الطفل، كما أشارت إلى ضرورة استغلال الوقت فيما يفيد والابتعاد عن تلك الألعاب التي تضيع الوقت وتتسبب في تدمير عقلية النشء.

كما أعد بيت ثقافة أبنوب لقاء بعنوان "الاحتباس الحراري وتأثيره على البيئة" بالمدرسة الإعدادية للبنات، تناول خلاله خالد محمد - المسئول الإعلامي بجهاز شئون البيئة، أسباب مشكلة الاحتباس الحراري، وآثارها السلبية على الفرد والبيئة، موضحا الإجراءات التي اتخذتها الدولة على أرض الواقع للتقليل من التأثيرات الخطيرة لهذه الظاهرة.
 
بينما أقامت المكتبة الثقافية بالحوطا محاضرة بعنوان "مخاطر الإدمان وتعاطي المخدرات" تحدث خلالها الدكتور طه عبد الكريم، عن أضرار المخدرات على الصحة ومنها زيادة اضطرابات القلب، ارتفاع ضغط الدم، تليف الكبد نتيجة زيادة نسبة السموم في الجسم، والتعرض لنوبات الصرع في حالة توقف الجسم عن تعاطي المخدر فجأة، واختتم حديثه موضحا أهم طرق الوقاية والعلاج من الإدمان.

صورة من الفعالية

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