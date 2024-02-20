الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

حسين حمودة عن قلة مشاركاته النقدية الأيام المقبلة: أقرأ وأكتب بعين واحدة

الدكتور حسين حمودة
الدكتور حسين حمودة

كتب الناقد الكبير الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة، منشورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح فيه سبب قلة مشاركاته في مناقشة الروايات في الفترة المقبلة.

يقول الدكتور حسين حمودة: "أنا أشتغل، أقرأ وأكتب بعين واحدة ضعيفة، والعين الأخرى أجريت بها ثلاث عمليات (عمليات حقن) وتحتاج إلى ثلاث عمليات أخرى، لكي تحافظ فقط على قدرة التمييز بين الظلمة والنور، لم تعد قادرة على القراءة".

ويضيف: "وعلى ذلك، أرجو من الصديقات المبدعات والأصدقاء المبدعين قبول وتفهم اعتذاري عن المشاركة في مناقشة أعمالهن وأعمالهم الجميلة".

ويختتم: "وبالمرة، أرجو من الصديقات والأصدقاء هنا تفهم أسباب مشاركتي المحدودة جدا هنا، ومحبتي الغامرة للجميع". 

منشور الدكتور حسين حمودة

اقرأ أيضًا..

د. حسين حمودة: هناك «أحاديث مدسوسة» تتنافى مع العقل وتجديد الخطاب الدينى سيجعل حياتنا أفضل فى التعامل مع الدين

الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربي جامعة القاهرة الروايات حسين حمودة

مواد متعلقة

حماد عليوة وهشام فهمى يناقشان أعمالهما بالنيل الثقافية.. غدًا

إبراهيم عبدالمجيد: لا أهتم بالمقارنة بين الرواية وشكلها الدرامى

"يا دنيا يا غرامي"| مصطفى أمين ومجدي يعقوب وعمر الشريف.. حكايات نوال مصطفى مع الكبار

تفاصيل ندوة "آفاق التوثيق في عصر الذكاء الاصطناعي" بمكتبة الإسكندرية

تفاصيل ندوة مقاربات للأدب الفلسطيني بـ"الأعلى للثقافة"

عروض فلكلورية فى افتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الـ11 (صور)

داليا إبراهيم ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني يعتمد ترشيح سناء البيسي لجائزة الاستحقاق الكبرى

الأكثر قراءة

رسالة تحذير أخيرة.. ماذا يعنى التحرك الأمريكى ضد إسرائيل فى مجلس الأمن؟

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يهاجمون الأهالي في بيت لحم ويقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

محللون: انكماش الناتج المحلى لإسرائيل بنحو 20% بسبب الحرب فاق التوقعات

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟