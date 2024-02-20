حسين حمودة عن قلة مشاركاته النقدية الأيام المقبلة: أقرأ وأكتب بعين واحدة

كتب الناقد الكبير الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة، منشورا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح فيه سبب قلة مشاركاته في مناقشة الروايات في الفترة المقبلة.

يقول الدكتور حسين حمودة: "أنا أشتغل، أقرأ وأكتب بعين واحدة ضعيفة، والعين الأخرى أجريت بها ثلاث عمليات (عمليات حقن) وتحتاج إلى ثلاث عمليات أخرى، لكي تحافظ فقط على قدرة التمييز بين الظلمة والنور، لم تعد قادرة على القراءة".

ويضيف: "وعلى ذلك، أرجو من الصديقات المبدعات والأصدقاء المبدعين قبول وتفهم اعتذاري عن المشاركة في مناقشة أعمالهن وأعمالهم الجميلة".

ويختتم: "وبالمرة، أرجو من الصديقات والأصدقاء هنا تفهم أسباب مشاركتي المحدودة جدا هنا، ومحبتي الغامرة للجميع".

منشور الدكتور حسين حمودة

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