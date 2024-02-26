الإثنين 26 فبراير 2024
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الثقافة

بدء فعاليات تكريم ملتقى الشارقة 4 أدباء مصريين بـ"الأعلى للثقافة" (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

بدأت منذ قليل بالمجلس الأعلى للثقافة، فعاليات تكريم ملتقى الشارقة الثقافي لأربع أدباء ورموز مصرية في تقليد يتم تنظيمه للمرة الخامسة، ويشمل التكريم كل من الدكتور محمد حسن عبدالله، الدكتور حسين حمودة، الأديبة سحر توفيق، الأديب سيد الوكيل.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي" الذي تنظمه دائرة الشارقة للثقافة وتهدف إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.

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ويقام التكريم تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ وبحضور ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، حيث من المقرر أن يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا يوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024.

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يشار إلى أن أبرز المكرمين في النسخة الماضية هم الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي والذي وافته المنية منذ أيام قليلة، والدكتور محمد زكريا عناني، والأديب عبده جبير، والأديب جار النبي الحلو.

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