حسين حمودة: سعيد بتكريم دائرة الشارقة للثقافة.. وأرجو أن أكون مستحقًا له

قال الناقد والأكاديمي الدكتور حسين حمودة أستاذ الأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “سعيد كل السعادة بالتكريم من ملتقى الشارقة الثقافي، لأسباب متعددة، منها أن هذا التكريم يأتي من جهة محترمة، هي دائرة الثقافة بالشارقة التي يرأسها عبد الله محمد العويس، وهو مثال للاحترام والجدية والالتزام في كل الانشطة التي يشرف عليها”.

وتابع حمودة: “وأيضا من مصادر سعادتي أن هذا التكريم يأتي برعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، الذي يقدم رعاية حقيقية وينطلق من أهتام حقيقي للثقافة العربية، والإبداع العربي”.

وأضاف حمودة: "لدي حكايات طويلة حكاها لي بالتفصيل أستاذي الراحل الدكتور "أحمد مرسي" عن الصعاب التي زللها سمو الشيخ الدكتور "سلطان بن محمد القاسمي"، من أجل قبول دعمه، لبعض الجهات الثقافية المهمة في مصر، ومنها دار الكتب".

واستطرد حمودة: "كما أنني سعيد بأن هذا التكريم يشملني ويشمل الدكتور محمد حس عبد الله وسحر توفيق، والمبدع سيد الوكيل؛ لأن هذا التكريم يحقق في حفل تشارك فيه وزارة الثقافة المصرية والدكتورة نيفين الكيلاني، والمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي.

وختم حمودة هذا التكريم يتصل بدائرة الثقافة في الشارقة وهي جهة مشهود لها بالنزاهة والاحترام، وهذا كله يجعلني سعيدا بهذا التكريم، وأرجو أن أكون مستحقا له.