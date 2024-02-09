سحر توفيق: تكريم الشارقة أسعدنى.. وهو نظرة عمومية للمنجز الثقافى

قالت المترجمة سحر توفيق عن تكريمها في ملتقى الشارقة الثقافي 26 فبراير الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة، إنها سعيدة بتلك النظرة للمثقفين ومنجزهم الثقافي، كون التكريم هنا هو تكريم للمنجز الثقافي المصري، منوهة: "أسعد جدًا حين تكون هناك نظرة لكم الجهد المبذول من كل مثقف عربي أفنى وقته في البحث والكتابة".

أضافت "توفيق"، في تصريح خاص لـ"الدستور": "سلطان القاسمي -حاكم الشارقة- مهتم بالثقافة جدًا، وأذكر أنه كانت له وقفة جميلة مع مصر بعد حريق المجمع العلمي عام 2011، وساهم بدور في ترميمه، كما أنني سعيدة بتلك النظرة للمثقفين المصريين وتكريمهم على منجزهم، وهو ما لم يسع إليه أحد، ولكنها نظرة عمومية للمجتمع المصري".

وتابعت: "يشرفني أن يأتي التكريم من الإمارات ومن إمارة الشارقة تحديدًا".

اختتمت: "أنا لم أنس في بلدي التكريمات، وكرمت في المركز القومي للترجمة من وزير الثقافة حلمي النمنم، وحضر التكريم الدكتور أنور مغيث، مدير المكرز القومي للترجمة".

يذكر أن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، ويكرم كل من الدكتور محمد حسن عبدالله، والدكتور حسين حمودة، والكاتبة والمترجمة سحر توفيق، والكاتب الروائي والقاص سيد الوكيل، وذلك في الساعة الـ11 صباح الإثنين الموافق 26 فبراير الجاري بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

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