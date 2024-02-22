تفاعل كبير من أهالى أبوسمبل مع فرق مهرجان أسوان للثقافة والفنون

بحضور وتفاعل كبيرين من الأهالي، استقبل سوق مدينة أبوسمبل مساء الأربعاء، ثاني حفلات اليوم الختامي لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الـ11، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

شهد الحفل عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والعميد ياسر عبدالشافي سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، وبحضور عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي.

تضمنت الفعاليات فقرات فلكلورية واستعراضية معبرة عن ثقافة الفرق الدولية المشاركة بالمهرجان، من بولندا والمكسيك والهند وفلسطين والسودان، وفرق الفنون الشعبية المصرية الوادي الجديد وتوشكى وأسوان والشرقية ومطروح والحرية وأسيوط وبورسعيد وملوي والأقصر، قدمت الفرق استعراضات معبرة عن بيئاتها وتراثها الفني.

حضر الحفل الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، ويوسف محمود مدير عام ثقافة أسوان، وأمل عبدالجابر مدير عام البرامج الفنية والمهرجانات الدولية بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، ونخبة من المبدعين والإعلاميين ووسائل الإعلام المتنوعة.

وانطلق المهرجان مساء الأحد الماضي، بمسرح فوزي فوزي، بمشاركة 15 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، من خلال إدارتي المهرجانات والفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة أسوان.

وقدمت العروض الفنية خلال اليومين الماضيين في 12 موقعًا بالمحافظة، وتلقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور من أبناء أسوان وضيوفها. وتختتم الفعاليات بالمعبد صباح اليوم الخميس 22 فبراير تزامنًا مع ظاهرة تعامد الشمس بمعبد أبوسمبل.

فرق مهرجان أسوان للثقافة والفنون

فرق مهرجان أسوان للثقافة والفنون