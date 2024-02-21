احتفاليتان بمعبد أبوسمبل وسوق المدينة ضمن مهرجان أسوان للثقافة والفنون

تقام، مساء اليوم الأربعاء، احتفاليتان فنيتان بمدينة أبوسمبل، ضمن مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 11، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى 22 فبراير.

الاحتفالية الأولى تقام في الثامنة مساء بمعبد "أبوسمبل"، وتتضمن عروضا فنية لفرق المهرجان المصرية والأجنبية، بمشاركة الفنان سامح يسري، والاحتفالية الثانية بسوق المدينة في العاشرة مساء، ويخرج الاحتفاليتين الفنان ماهر كمال.

وانطلق المهرجان مساء الأحد الماضي بمسرح فوزي فوزي بمشاركة 15 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وقدمت العروض الفنية خلال اليومين الماضيين في 12 موقعا بالمحافظة، ويلقى إقبالا كبيرا من الجمهور من أبناء أسوان وضيوفها.

وتنسق فعاليات المهرجان من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

وتختتم الفعاليات بالمعبد صباح غد الخميس 22 فبراير تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس.

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