الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بحضور جماهيرى حاشد.. فرقتا بولندا وأسوان تقدمان عروضهما الفلكلورية بمهرجان أسوان للثقافة والفنون

فرقتا بولندا وأسوان
فرقتا بولندا وأسوان

شهد مسرح نادي صحارى عرضا فنيا لفرقتي بولندا وأسوان للفنون الشعبية، في اليوم الثاني لمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته 11، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ الإقليم، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويستمر حتى 22 فبراير الجارى.

وبحضور وتفاعل كبيرين من الجمهور، قدمت الفرقة البولندية عروضًا موسيقية تمثل مزيجًا فريدًا من الموسيقى والاستعراضات التي تحقق تجربة فنية مميزة للجمهور، وتعد من أشهر الفرق الفنية، وتأسست منذ 25 عاما، وشاركت فيما يقرب من 90 مهرجانًا في جميع أنحاء العالم.      

                                                      

أعقب ذلك عرض فني آخر لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة إكرامي أبازيد، قدمت خلاله مجموعة من فقراتها الفنية الشهيرة منها "البشارية، الألعاب الشعبية، الكف، النجرشاد"، وتُعد أسوان للفنون الشعبية من أقدم الفرق الفنية في مصر، وتُقدم عروضًا فنية متنوعة تجسد تراث أسوان وثقافة النوبة العريقة، من خلال رقصات شعبية وفلكلور متنوع منها رقصة الأراجيد، التاتا، الكاريج، رقصة الألعاب، النجرشاد، السوق، البشارية، الكف، وشاركت الفرقة في كثير من المهرجانات والفعاليات المحلية والدولية، وحازت جوائز وتكريمات. 

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المهرجان ينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وتنسق عروضه من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود، وتقدم العروض في 12 موقعا، ويشهد غدا الأربعاء حفلا بساحة معبد أبوسمبل وتختتم الفعاليات بالمعبد صباح 22 فبراير تزامنا مع ظاهرة تعامد الشمس.

فرقتا بولندا وأسوان
فرقتا بولندا وأسوان
فرقتا بولندا وأسوان
فرقتا بولندا وأسوان
فرقتا بولندا وأسوان
فرقتا بولندا وأسوان
فرقتا بولندا وأسوان
فرقتا بولندا وأسوان
نادي صحارى مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون بولندا أسوان للفنون الشعبية المهرجان الفرقة

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