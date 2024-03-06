الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

محافظ جنوب سيناء يروِّج للسياحة بشرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية عالمية آمنة

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة

عقد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عدة لقاءات مع ممثلي كبري الشركات السياحية العالمية لتنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ. جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني لبورصة برلين السياحية، وألقى محافظ جنوب سيناء الضوء على عناصر الجذب السياحي لشرم الشيخ. 
 

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شرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية عالمية آمنة
 

وأشار فودة، خلال اللقاء، إلى تتويج مدينة شرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية عالمية آمنة، والذي جاء تتويجًا للجهود المبذولة على أرض محافظة جنوب سيناء.
وأضاف أن اختياره شخصية العام 2024 يعطي دافعًا أكبر للجهد والعمل الدءوب من أجل ازدهار مدينة السلام شرم الشيخ، لتصبح قبلة السياحة العربية والعالمية، مما يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد المصري والاهتمام بالسياحة المصرية.
 

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شرم الشيخ تتوج بالذهب في جائزة السياحة العالمية الآمنة (فيديو)


جدير بالذكر أن مدينة شرم الشيخ فازت بالجائزة الذهبية لأفضل وجهة سياحية آمنة على مستوى العالم من الاتحاد الإفريقي الآسيوي، وتم اختيار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قائدًا للتنمية المستدامة على مستوى العالم وشخصية العام 2024 بعد منافسة مع خمس مدن عالمية.

وعقب اللقاء قام محافظ جنوب سيناء بمتابعة أعمال الترويج السياحي للمنشآت السياحية المصرية عامة وجنوب سيناء خاصة بالجناح المصري في اليوم الثاني لفعاليات بورصة برلين السياحية، بحضور لفيف من كبار رجال الأعمال ومستثمري شرم الشيخ، منهم ناصر عبداللطيف وكامل أبوعلي وحسام الشاعر وهشام على وحامد الشيتى وتامر مكرم وعصمت ناثان وأحمد الوصيف وعنان الجلالى وعمرو إسماعيل ونادر هشام على وآخرون.

 

 

تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني

وقد جاء تصميم الجناح على شكل معبد فرعوني، توجد على جدرانه شاشات عرض كبيرة لعرض الأفلام الترويجية المختلفة للوجهات السياحية المصرية، وتتوسط الجناح مسلة فرعونية عليها نقوش بالكتابة الهيروغليفية.

وينقسم الجناح إلى جزءين، الأول مدخل عبارة عن بهو، المبنى الرئيسي يظهر عليه الطابع المعماري للمتحف المصري الكبير في كثير من تفاصيله الفنية، ويحتوي المبنى الرئيسي على دور أرضي به منطقة مخصصة للحرف اليدوية المصرية مثل التطريز والخيامية والمشغولات النحاسية، بالإضافة إلى مكان مخصص على شكل تصميم البيوت النوبية يتم فيه تقديم المأكولات المصرية المختلفة والمشروبات التراثية التي تتميز بها أسوان والنوبة، بينما يحتوي الدور العلوي على أماكن قاعات مخصصة للاجتماعات.

أما الجزء الثاني فهو مخصص للعارضين من شركات السياحية والفنادق وشركات الطيران، ويوجد به مكتب للاستعلامات، وكذلك أماكن مخصصة لعرض الأفلام الترويجية المتنوعة للمقصد السياحي المصري، وشاشات تبرز الوجهات السياحية المختلفة في مصر مثل القاهرة، الأقصر، أسوان، شرم الشيخ، والغردقة. كما يتم عرض أفلام وثائقية عن المأكولات المصرية، والمتحف المصري الكبير.

وتوجد أيضًا شاشة عرض على أرضية مدخل الجناح على هيئة خرطوش، ومن أبرز الأنشطة التي تتواجد بالجناح عازفة الهارب.

وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الثاني لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

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