بحضور 100 وسيلة إعلامية.. وزير السياحة يستعرض المقومات السياحية المصرية فى بورصة برلين

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مؤتمرًا صحفيًا حضره ما يقرب من 100 من ممثلي عدد من وسائل الإعلام الألمانية والدولية، وذلك خلال المشاركة في بورصة برلين السياحية ITB" International Tourism Bourse والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 5 وحتى 7 مارس الجاري في العاصمة الألمانية برلين.

وقد حضر المؤتمر عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة المشاركه في البورصة.

وخلال المؤتمر، تحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سنوى في أعداد السائحين الوافدين لمصر بنسبة 25%- 30% للوصول إلى مستهدفات الدولة المصرية لتحقيق 30 مليون سائح بحلول عام 2028، مستعرضًا أبرز محاورها والتي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر عن نظيرتها في عام 2021 بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر لاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة.

كما استعرض ما تشهده البنية التحتية في مصر من تطور كبير وتحسين في شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة بما ينعكس إيجابيًا على قطاع السياحة بها وسهولة انتقال السائحين.

كما تطرق الوزير للحديث عما اتخذته الوزارة من إجراءات للحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ولاسيما في ظل الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، مما انعكس بشكل إيجابي على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرًا إلى أنه من بين هذه الإجراءات التواصل المباشر مع المسئولين في شركات الطيران الأجنبية لضمان استمرار تشغيل رحلات الطيران إلى مصر والتواصل المباشر مع كبار منظمي الرحلات العاملين في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر وإرسال خطابات لهم تتضمن رسائل إيجابية لطمأنة الأسواق.

وتحدث أيضًا عن حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما في المجال الفندقي، لافتًا إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضًا المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.