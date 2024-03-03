خطة وزارة السياحة لتنشيط ودعم "الاستشفائية" في مصر

تسعى وزارة السياحة والآثار إلى تنشيط السياحة الاستشفائية من خلال استغلال الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر وتوجد في عدة محافظات بالجمهورية، فهناك مئات العيون والآبار الطبيعية ذات المياه المعدنية والكبريتية، كما أن مصر تحتوي على العديد من هذه العيون التي تمتلك خواص علاجية تساعد على شفاء العديد من الأمراض، مثل واحة سيوة وعيون موسى.

خطوات وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة الاستشفائية

واتخذت وزارة السياحة والآثار خطوات عدة لتنشيط منتج السياحة الاستشفائية، منها:

- التباحث مع دول رومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا لمناقشة كيفية تعزيز منتج السياحة الاستشفائية في مصر، والاستفادة من خبرات هذه الدول باعتبارها دول رائدة عالميًا في مجال السياحة الاستشفائية على مستوى العالم، ونقل تجاربهم الناجحة في هذا المجال إلى الجانب المصري.

- وضع استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في مصر، خاصة في المدن التي تحتوي على مقومات قوية لهذا المنتج.

- تحديد الأسواق السياحية المستهدفة لهذا المنتج السياحى.

- دارسة الفرص الاستثمارية المتاحة منه خلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يساهم في أن تحتل مصر المكانة التي تستحقها من هذا المنتج.

- التنسيق مع منظمة السياحة العالمية للاستعانة بأحد الخبراء الدوليين المتخصصين لإعداد الاستراتيجية الشاملة لتنمية وتطوير منتج السياحة الاستشفائية في المقصد السياحي المصري، بهدف تحديد خارطة الطريق بمستهدفات محددة ومتطلبات للنهوض بهذا المنتج.

يشار إلى أنه ينعقد حالياً فعاليات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي انطلق أمس تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وينظمه محافظة جنوب سيناء.

كما شارك في فعاليات اليوم الأول للمؤتمر عدد كبير من الوزراء والجهات المعنية، وشارك فيه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.