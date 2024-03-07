تقرير دولي يكشف بالأرقام ارتفاع الطلب على السفر خلال يناير 2024

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أحدث التقارير الخاصة بالسفر، والذي تضمن بيانات الطلب العالمي للمسافرين لشهر يناير 2024، ما يشير إلى بداية قوية لهذا العام.

حسب التقرير، ارتفع إجمالي الطلب، الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، بنسبة 16.6%؛ وارتفعت السعة الإجمالية، مقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكلكيلومتر (ASK)، بنسبة 14.1%؛ وكان عامل الحمولة 79.9% (+1.7 نقطة) وارتفع الطلب الدولي بنسبة 20.8%؛ ارتفعت السعة بنسبة 20.9% وظل عامل الحمولة عند 79.7% (+0.0 نقطة) بينما ارتفع الطلب المحلي بنسبة 10.4%؛ ارتفعت السعة بنسبة 4.6% وعامل الحمولة 80.2% (+4.2 نقطة).

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: “يبدأ عام 2024 بداية قوية على الرغم من عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وبينما تتطلع الحكومات إلى بناء الرخاء في اقتصاداتهافي أكثر الأعوام الانتخابية ازدحاما على الإطلاق، فمن الأهمية بمكان أن تنظر إلى الطيران باعتباره حافزا للنمو، إن زيادة الضرائب والتنظيم المرهق تشكل ثقلًا موازنًا للرخاء”.

أضاف ولش: "سنخاطب إلى الحكومات من أجل سياسات تساعد الطيران على خفض التكاليف وتحسين الكفاءة وإحراز تقدم نحو صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050".

أسواق الركاب الدولية: شركات الطيران في الشرق الأوسط

سجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 16.2٪ في حركة السفر في يناير 2024 مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت السعةبنسبة 15.7% وعامل الحمولة بنسبة 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 79.9%.



شركات الطيران الأفريقية

شهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في حركة السفر بنسبة 18.5٪ في يناير 2024 مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت السعة في شهريناير بنسبة 19.2%، ما أدى إلى انخفاض عامل الحمولة بمقدار 0.4 نقطة مئوية ليصل إلى 73.3%، وهو الأدنى بين المناطق.

آسيا والمحيط الهادئ

وشهدت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 45.4% في حركة السفر في يناير 2024 مقارنة بشهر يناير2023، لتواصل التعافي السريع في المنطقة بعد رفع القيود الوبائية، وارتفعت السعة بنسبة 48.1% وانخفض عامل الحمولة بمقدار 1.5 نقطة مئوية ليصل إلى 82.6%، ويُعزى معدل النمو القوي بشكل استثنائي إلى الصين التي كانت في المراحل الأولى من رفع قيود السفر بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19) في يناير 2023، ولا يزال تعافي الطرق الدولية الرئيسية من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ متخلفًا، لكن الطرق مثل آسيا الوسطى لقد تجاوز الشرق مستويات ماقبل الوباء.

ولا تزال الصين تقود نمو الطلب المحلي، حيث شهدت طلبًا قويًا على السفر بمناسبة السنة القمرية الجديدة، ومن المحتمل أن يكون هذا قدأدى إلى زيادة حركة المرور في فبراير أيضًا، وقد استجابت شركات الطيران الصينية من خلال زيادة قدرتها، وخاصة من خلال نشر طائراتذات الجسم العريض.

شركات الطيران الأوروبية

وارتفعت حركة السفر لشركات الطيران الأوروبية في يناير 2024 بنسبة 10.8% مقارنة بشهر يناير 2023. وزادت السعة بنسبة 10.7%،وارتفع عامل الحمولة بنسبة 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 77.3%، وانتعشت الطرق بين أوروبا وأمريكا الشمالية بقوة بشكل خاص بعد الوباءوارتفعت بنسبة 6.5٪ عما كانت عليه في يناير 2020.

شركات الطيران في أمريكا

شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة في حركة السفر بنسبة 12.3٪ في يناير 2024 مقارنة بفترة 2023، كما زادت السعةبنسبة 13.7%، وانخفض عامل الحمولة بمقدار 1.0 نقطة مئوية ليصل إلى 79.4%.

وارتفعت حركة السفر شركات الطيران في أمريكا اللاتينية بنسبة 17.9% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023، وارتفعت السعة في شهريناير بنسبة 13.2%، ما دفع عامل الحمولة إلى الارتفاع بنسبة 3.4 نقطة مئوية إلى 86%، وهي الأعلى بين المناطق.