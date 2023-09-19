"الدولى للنقل الجوى": نسعى لتحقيق صافى انبعاثات كربونية صفرية بحلول 2050

أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) على أن كل قطرة وقود يتم تجنبها لها أهمية كبيرة في سعي صناعة الطيران لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وذلك وفقًا لأحدث نتيجة من تحليل فجوة كفاءة استهلاك الوقود (FEGA) الذي أجراه الاتحاد.

وقال فريدريك ليجيه، النائب الأول لرئيس اتحاد النقل الجوي الدولي للمنتجات والخدمات التجارية: "الأهم من ذلك، أن تحقيق الوفورات التي حددتها FEGA سيكون بمثابة دعم مهم مع انتقال شركات الطيران إلى SAF سعيًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050".



كفاءة استهلاك الوقود تسعي لتحقيق صافي الصفر

وأضاف أن بعض الشركات الطيران الأوربية قامت بتنفيذ FEGA، والتي حددت إمكانية خفض استهلاكها السنوي من الوقود، ويعادل ذلك انخفاضًا سنويًا بعشرات الآلاف من الأطنان من الكربون الناتج عن عمليات LOT.

وأشار إلى أن الخطوط الجوية البولندية LOT إحدى شركات الطيران التي ساعدت FEGA شركات الطيران على تحديد وفورات تراكمية قدرها 15.2 مليون طن من الكربون عن طريق خفض استهلاك الوقود بمقدار 4.76 مليون طن.

LOT هي أحدث مثال لشركة طيرانتستكشف جميع الفرص لتحقيق كل كفاءة إضافية ممكنة في استهلاك الوقود.

وقالت ماري أوينز تومسن، النائب الأول لرئيس الاتحادالدولي للنقل الجوي للاستدامة وكبير الاقتصاديين: "إن هذا أمر جيد للبيئة وللمحصلة النهائية".

في المتوسط، حددت FEGA توفيرًا في الوقود بنسبة 4.4% لكل شركة طيران تم تدقيقها، وإذا تم تحقيق هذه الوفورات بالكامل عبر جميع شركات الطيران التي تم تدقيقها، فإن هذه الوفورات، والتي تنبع في المقام الأول من عمليات الطيران والإرسال، تعادل إزالة 3.4 مليون سيارة تعمل بالوقود من الطريق.

قام فريق FEGA بتحليل عمليات LOT مقابل معايير الصناعة في إرسال الرحلات الجوية والعمليات الأرضية وعمليات الطيران لتحديد إمكانية توفير الوقود، وتم تحديد أهمها في تخطيط الرحلات الجوية وخفض الانبعاثات من خلال تنفيذ إجراءات الطيران وعمليات التزود بالوقود.

وقالت دوروتا دموتشوسكا، الرئيس التنفيذي للعمليات في الخطوط الجوية LOT: "كشفت FEGA عن مجالات محددة يمكن فيها إجراء تحسينات في كفاءة استهلاك الوقود، والخطوة التالية هي التنفيذ لتحقيق فوائد تحسين الأداء البيئي وخفض تكاليف التشغيل".

يعتبر FEGA أحد العروض الرئيسية التي يقدمها اتحاد النقل الجوي الدولي، لا يفيد التدقيق شركة الطيران التي تخضع لهذه العملية فحسب، وذلك بفضل تقليل استخدام الوقود، بل يساعد أيضًا الصناعة بأكملها على تحسين أدائها البيئي، ستنمو هذه الفوائد مع استمرارFEGA في زيادة فعاليتها من خلال الخبرة المتراكمة والقدرات المتنامية باستخدام بيانات شركات الطيران المجمعة والمجهولة المصدر.