وزير الطيران: مصر تسعى إلى تكامل إفريقى تحت مظلة سوق موحدة للنقل الجوى

شارك الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، في قمة الطيران الإفريقي 2023 African-Aviation Summit التي أقيمت بالعاصمة النيجرية أبوجا على مدار يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، بحضور Festus Keyamo وزير الطيران وتطوير الفضاء بجمهورية نيجيريا، وAdefunke Adeyami سكرتير عام المنظمة الإفريقية للطيران المدني "الأفكاك"، ولفيف من خبراء صناعة النقل الجوي في العالم وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ووزراء الطيران ورؤساء سلطات الطيران المدني ببعض الدول الإفريقية وعدد من رؤساء شركات الطيران الإفريقية والمديرين التنفيذيين للمطارات داخل القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مشاركة ما يقرب من ١٠٠ جهة في مختلف المجالات المتعلقة بصناعة النقل الجوي في المعرض المقام على هامش القمة.

وتناولت الجلسات الخاصة بهذه القمة بعض الموضوعات المهمة والقضايا المشتركة فى صناعة الطيران المدنى الإفريقي، من بينها الاستدامة والاتجاه العالمي للمشاركة الإفريقية في صناعة الطيران العالمي، حل نقص وقود الطيران المستدام بإفريقيا، وتركيز إفريقيا حول تمويل الطيران وتأثيره على نمو شركات الطيران داخل القارة الإفريقية وكذلك دور الحكومات الإفريقية الفعال في تطوير ونمو شركات الطيران والتعاون والتكاتف لنمو صناعة الطيران في إفريقيا، بالإضافة إلى دراسة خطط واستراتيجيات شركات الطيران الإفريقية، فضلًا عن مواجهة صناعة الطيران بإفريقيا لتحديات السماوات المفتوحة، من أجل تحديث المجال الجوي، وكذلك الشحن الجوي داخل القارة الإفريقية.



إقامة شراكات قوية وتعميق التعاون والتواصل بين الدول الإفريقية

وفى كلمة الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، في الجلسة الافتتاحية لقمة الطيران الإفريقى، وجه الشكر للحكومة النيجرية على حفاوة الاستقبال ورعايتهالهذا الحدث وللقائمين على هذا المؤتمر، كما أعرب عن خالص تقديره الجهود الواضحة والبناءة إلى تبذلها منظمة الطيران الإفريقية فى تعزيز السلامة الجوية والتنسيق مع شركاء الصناعة الإقليميين والدوليين نحو تطوير صناعة النقل الجوى الإفريقي.

وأكد عباس أن صناعة النقل الجوى تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، فالعالم يمضي بخطوات سريعة نحو تطوير منظومة الطيران المدنى العالمى، بينما تتباطأ إفريقيا رغم إمكاناتها الواسعة في مصفوفة اللحاق بالركب العالمى، حيث تحتضن قارة إفريقيا 18% من سكان العالم، ورغم ذلك فإن حصتها تمثل 2.1% من إجمالي أنشطة قطاع النقل الجوي العالمي، مشيرا إلا أن فرص النمو في قطاع الطيران الإفريقي لا يمكن تجاهلها، فتشير الإحصائيات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الأياتا) أن شركات الطيران الإفريقية شهدت انتعاشًا ونموا ملحوظًا بنسبة 87,1٪ خلال الربع الأول من عام 2023، وفي الربع الثاني من عام 2023، شهدت شركات الطيران الإفريقية ثاني أعلى معدل نمو سنوى فى حركة الركاب وتفوق فى الأداء من حيث إجمالى حركة الركاب الدولية، ومع كل هذا التطور والتنامى المتلاحق فإن المنطقة تواجه عدة تحديات هائله على مستويين السلامة والتشغيل، فضلًا عن وجود بعض القصور في المطارات والملاحة الجوبة، ما يبرز أهمية تطوير برامج وخطط البنية التحتية للطيران على المستوى الوطني والإقليمي، وضرورة أن تتوافق تلك الخطط مع برامج السلامة الوطنية لكل دولة SSP، بما يتوافق مع الخطط العالمية للأيكاو سواء للسلامة أو الملاحة الجوية.

ونوه خلال كلمته عن التحدي البيئي وقضايا التغير المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة ويتمثل ذلك في انبعاثات كربونية صفرية في عام ٢٠٥٠، ما يترتب عليه ضرورة التوجه إلى استخدام الوقود البديل رغم ارتفاع تكاليف شرائه إلى ٣ أضعاف الوقود الحيوي.

كما ثمّن وزير الطيران الدور المحوري الذي يلعبه الأفكاك لتعزيز السلامة الجوية، وكذلك الإيكاو والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة لما قدموه من برامج المساعدة وبناء القدرات والتدريب في شأن الوقود البديل ACT-SAF الذي تم توفيره لبلدان قارتنا الإفريقية، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الأفرا والأياتا ومبادرتها الاخيرة بالتركيز على إفريقيا FocusAfrica التي تعد خطوة جيدة نحو تعظيم مساهمة قطاع الطيران في التنمية عبر القارة الإفريقية من خلال خدمة الركاب وشركات الشحن بشكل أفضل.

وأشار إلى دعم الاتحاد الإفريقى للطيران المدنى الإفريقى وحرصه على تنفيذ الأجندة الإفريقية 2063 الذى سوف يؤدي إلى تيسير إعداد الإطار المؤسسي الإقليمي لنشر أنظمة الاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة الحركة الجوية الإقليمية القابلة للتشغيل البيني.



وفى ختام كلمته، أكد وزير الطيران أن قطاع الطيران المدنى المصرى يسعى إلى تحقيق التكامل الإفريقي تحت مظلة سوق موحدة للنقل الجوى الإفريقي، بما يضمن سهولة وحرية الحركة الجوية والتجارية والسياحية بين أبناء القارة السمراء للربط بين دول القارة بعضها البعض وتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة الجوية وبيئة مستدامة للأجيال القادمة، وفتح آفاق جديدة أكثر فعالية مع جميع الأشقاء الأفارقة في مختلف أنشطة النقل الجوي، وبخاصة في مجال التدريب وتبادل الخبرات، فضلًا عن تبنى جميع المبادرات الإفريقية التى من شأنها تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية والمالية لدول القارة السمراء، والتى تهدف إلى المساهمة في تطوير صناعة النقل الجوي الإفريقي، وكذلك تحسين كفاءة الملاحة الجوية من خلال إعادة هيكلة المجالات الجوية بإفريقيا، بالإضافة إلى دعم الدول الإفريقية فى تطبيق الخطط العالمية للملاحة والسلامة الجوية.

وعلى هامش القمة الإفريقية، اجتمع وزير الطيران المدنى مع Festus Keyamo، وزير الطيران وتطوير الفضاء النيجيري، لمناقشة العديد من الموضوعات المشتركة فى مجال صناعة النقل الجوى، من بينها دراسة زيادة الرحلات الجوية بين مصر ونيجيريا لتنشيط الحركة الجوية والسياحية والشحن الجوى بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى مجالات أنشطة الطيران المدني المختلفة، خاصة التدريب والصيانة والملاحة الجوية وإدارة المطارات.