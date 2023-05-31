الأياتا: تباطؤ تراجع الطلب على الشحن الجوي في أبريل

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) تقريرًا بشأن أسواق الشحن الجوي العالمية في أبريل 2023 حيث كشف التقرير نسب الانخفاض، لكن أبطأ مقابل أداء الطلب في العام السابق.

أضاف الاتحاد أن صناعة الشحن الجوي تعمل على تكييف نفسها مع الآثار المترتبة على التعافي في طلب الركاب الذي يجلب معه زيادة في سعة البطن.

توقفت عمليات ما قبل الشحن في مارس وتم تقليص خدمات الشحن بنسبة 2.3٪ في أبريل. بيئة الطلب تمثل تحديًا قراءة. يعد انخفاض التضخم أمرًا إيجابيًا بالتأكيد، لكن الدرجة والسرعة التي يمكن أن يؤدي بها ذلك إلى سياسات نقدية أكثر مرونة قد تحفز الطلب غيرواضحة المرونة التي أدخلت صناعة الشحن الجوي خلال أزمة COVID-19.

وكشف احدث تقرير الاياتا انخفاض الطلب العالمي الذي يقاس بمساحة الشحن (CTK) داخل الطائرات بنسبة 6.6٪ مقارنة بشهرأبريل 2022 (-7.0٪ للعمليات الدولية) كان هذا الانخفاض بمثابة تحسن عن أداء الشهر السابق (-7.6٪).

ارتفعت السعة (المقاسة المتاح لكل كيلومترات ، ACTK) بنسبة 13.4٪ مقارنة بشهر أبريل 2022. كما ارتفعت بنسبة 3.2٪ مقارنة بشهرأبريل 2019 ، وهي المرة الأولى منذ ثلاث سنوات التي تجاوزت فيها السعة مستويات ما قبل COVID. هذا الارتفاع القوي مدفوع بشكلأساسي بسعة الشحن حيث يتعافى الطلب في مجال نقل الركاب. تعديل لذلك ، انخفضت سعة الشحن بنسبة 2.3 ٪. توقفت عملياتPreighter في مارس بعد 2.5 سنة من النشاط المستمر.

تشمل العوامل الرئيسية التي تؤثر على الطلب ما يلي: