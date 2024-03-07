"العالمي للسفر" يطلق خارطة طريق لتبسيط تقارير الاستدامة في القطاع

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC وأوليفر وايمان، خلال مشاركتهم في بوصة ITB Berlin، عن إطلاق خارطة طريق الاستعداد لإعداد تقاريرالاستدامة، وهي أداة استراتيجية لتوجيه الشركات من خلال أطر الاستدامة والجداول الزمنية للامتثال وتقييمات الاستعداد، مما يبسطالرحلة نحو الامتثال المستدام.

وكشف المجلس أن خارطة الطريق أكثر من مجرد أداة؛ فهي بوصلة استراتيجية تمكن الشركات من فك تشفير تعقيدات إعداد تقارير الاستدامة، وتحديد معايير الامتثال ذات الصلة، وتقييم بيانات الاستدامة ونضج النظام الأساسي الخاص بها.

أضاف المجلس أن الدعوة إلى العمل واضحة، إذ يجب على الحكومات تقديم إرشادات خاصة بكل قطاع ومتطلبات مرحلية لتسهيل دخول الشركات إلى عصرالاستدامة الجديد هذا، وتوفر خارطة الطريق هذه للقطاعين العام والخاص الاتجاه اللازم لبدء رحلتهم في إعداد تقارير الاستدامة.

كما أصدر المجلس تقريرًا جديدًا بعنوان "التنقل في رحلة الاستدامة: تأثير التقارير الإلزامية على السفر والسياحة"، مصمم لمعالجة تحديات الاستدامة الفريدة للقطاع.

يستكشف التقرير تأثير الأطر الثلاثة الأكثر تأثيرًا لإعداد تقارير الاستدامة على القطاع - توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSRD)، والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS)، والإفصاحات المتعلقة بالمناخ الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) - ويقدم رؤى للتنقل في المشهد التنظيمي المتغير بفعالية.



وفقًا للتقرير، فإن بعض شركات السفر والسياحة غير مستعدة لمعايير الامتثال الوشيكة للاستدامة، مع الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، خاصة فيما يتعلق بسلاسل التوريد المعقدة والإبلاغ عن انبعاثات النطاق 3.



تقارير الاستدامة قابلة للتفاوض

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC: “لم تعد تقارير الاستدامة قابلة للتفاوض بالنسبة لشركات السفر والسياحة، إنه تحدٍ يجب أن نواجهه وجهًا لوجه، وتعمل خارطة الطريق الخاصة بنا كمرشد موثوق به عبر تعقيدات تقارير الاستدامة، حيث تعمل كدليل وتوفر الوضوح، ولا يقتصر الأمر علىتلبية المتطلبات التنظيمية فحسب؛ بل يتعلق الأمر بدفع الشركات نحو النمو المستدام والقدرة على الصمود".



وقال دان دارسي، مدير ممارسة النقل والخدمات في شركة Oliver Wyman: “تمثل متطلبات إعداد تقارير الاستدامة تحديًا كبيرًا لشركاتالسفر والسياحة - المنظمات العابرة للحدود ذات سلاسل القيمة الواسعة التي نجت من الوباء وما تلا ذلك من عودة الطلب مرة أخرى، لكن هذه المتطلبات ضرورية لحماية الوجهات والنظم البيئية والمجتمعات التي تلهم المسافرين، ومن خلال تحديد أهداف طموحة وإظهارالتقدم، سنثبت التزام صناعتنا بالاستدامة”.



وبينما يشرع القطاع في هذه الرحلة نحو مزيد من الشفافية والاستدامة، فإن الأدوات التشخيصية لخارطة الطريق تمكن الشركات منتحديد مكانتها في مجال الاستدامة، وسد الفجوات، ورسم الطريق نحو الامتثال والمستقبل المستدام WTTC وأوليفر وايمان، اللذان تمإطلاقهما خلال ITB Berlin، عن خارطة طريق الاستعداد لإعداد تقارير الاستدامة، وهي أداة استراتيجية لتوجيه الشركات من خلال أطرالاستدامة والجداول الزمنية للامتثال وتقييمات الاستعداد، مما يبسط الرحلة نحو الامتثال المستدام.