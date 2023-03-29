العالمى للسفر والسياحة يعلن مشاركته فى معرض تيانجويس توريستيكو

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة ( WTTC ) عن مشاركته في النسخة السابعة والأربعين من معرض تيانجويس توريستيكو، المعرض الأكثر تمثيلاً للقطاع السياحي في المكسيك والذي سيعقد لأول مرة في مدينة مكسيكو سيتي.

كما أعلنت المنظمة الدولية أنها ستلتقي بعض الوجهات السياحية الأكثر تمثيلاً في المكسيك، بما في ذلك لوس كابوس ويوكاتان، وستعقد اجتماعات مختلفة مع مجموعات الفنادق والجمعيات السياحية، فضلاً عن وكالات السفر ذات التواجد الإقليمي والدولي.

وأشارت جوليا سيمبسون الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC إلى أن المكسيك تعد سوقًا مهمًا للغاية بالنسبة إلى WTTC، نظرًا لأنها تمثل معيارًا لقطاع السياحة في أمريكا اللاتينية وفي جميع أنحاء العالم.

وأوضح أنه من الضروري أن ينسق القطاع نفسه نحو مستقبل مستدام فنتطلع إلى إضافة معظم الفنادق في المكسيك إلى مبادرتنا الجديدة، أساسيات استدامة الفنادق.

يعزز WTTC التزامه كشركة رائدة في القطاع الخاص في صناعة السفر والسياحة العالمية، ويولد إحصاءات وتوصيات تعد مرجعية عالمية لأولئك الذين يشكلون هذا القطاع.

وفقًا لأحدث تقرير عن الأثر الاقتصادي لمركز التجارة العالمي، خلال عام 2021 ، مثلت المساهمة الإجمالية للقطاع في الاقتصاد المكسيكي أكثر من 13٪ وساهمت بأكثر من 6 ملايين وظيفة في البلاد.

وبالمثل، وكجزء من أجندة عالمية ، وضع مركز التجارة العالمي نفسه كشركة رائدة في مجال الاستدامة، حيث يقود مبادرات مختلفة تسعى إلى ضمان مستقبل مستدام للقطاع مثل دليل "NetZero للسفر والسياحة" الذي يهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. . صناعة غازات الاحتباس الحراري، وكذلك مؤخرًا "أساسيات استدامة الفنادق" ، والتي تقدم دليلًا بسيطًا حول المكان الذي يمكن أن يبدأ فيه الفندق أو مزود الإقامة لضمان أن عملياته وأثره أقل في الانبعاثات، كالمبادرة التي تم إطلاقها أثناء جائحة كورونا Safe Travels أثناء الوباء.