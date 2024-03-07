الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 15

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، الجمعة، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.. بينما بسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ووجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
 

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درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 23 15
العاصمة الإدارية 24 14
6 أكتوبر 23 14
بنهــــا 23 15 
دمنهور 23 14
وادي النطرون 22 14
كفرالشيخ 24 14
المنصورة 23 13 
الزقازيق 23 13 
شبين الكوم 23 13
طنطا 23 12
دمياط 22 13 
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 23 13
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 24 12
نخل 22 5 
كاترين 19 4
الطور 24 17
طابا 23 14
شرم الشيخ 26 17
الإسكندرية 20 12
العلمين الجديدة 19 12
مطروح 20 12
السلوم 19 11
سيوة 22 12
رأس غارب 27 17
الغردقة 26 14
سفاجا 26 17
مرسى علم 26 16
شلاتين 28 19
حلايب 25 20
أبورماد 27 17 
رأس حدربة 26 18
الفيوم 23 12
بني سويف 23 12
المنيا 24 9
أسيوط 24 9
سوهاج 27 13
قنا 28 13 
الأقصر 28 15
أسوان 29 16
الوادي الجديد 27 14
أبوسمبل 29 15

 درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية 
 

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 32 18
المدينة المنورة 30 16 
الرياض 30 14
المنامة 25 19
أبوظبي 32 22
الدوحة 27 20
الكويت 26 13
دمشق 18 6
بيروت 18 13
عمان 15 7
القدس 16 8
غزة 19 13
بغداد 25 13
مسقط 27 24
صنعاء 26 10
الخرطوم 36 22
طرابلس 24 15
تونس 24 12
الجزائر 14 6
الرباط 19 13
نواكشوط 32 17

 

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