السبت 09 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر للطيران تعقد اجتماعات تنسيقية مع وكلاء السياحة ومنظمـي الرحلات الدوليين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

علي هامش مشاركة مصر للطيران  في بورصة برلين لعام 2024

 

 

 أكد الطيار محمد موسى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه يتطلع إلي مشاركة إيجابية وفعالة لمصر للطيـران في المعرض مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية بجناح مصر للطيران مع عدد من وكلاء السياحة ومنظمـي الرحلات الدوليين الألماني والعالمي مثل Trends Tours وPhoenix إلي جانب بعض المسئولين بمطارات ميونخ وهامبورج الدولية  لبحث سبل جذب ونقل مزيد من السائحين الألمان إلي المدن المصرية خلال الفتـرة القادمة.

مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

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إلغاء رحلتى مصر للطيران إلى مطار ميونخ يومى الخميس والجمعة

بورصة برلين ITB Berlin 

جاء ذلك خالا مشاركةالشركة الوطنية مصر للطيـران بجناح خاص بمعرض بورصة برلين ITB Berlin المعرض الرائد في العالم فى مجال  السفر والسياحة والذي تستمر فعالياته خلال الفتـرة من 5 – 7 مارس 2024 بمشاركة وفود أكثـر من 165 دولة وعدد من ممثلي كبـرى وكالات السفر والسياحة ومنظمـي الرحلات في العالم، وبحضور المهندس يحيـي زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيـران، والطيار  محمد موسي رئيس شركة مصر للطيـران للخطوط الجوية.

وخلال مشاركته في فعاليات المعرض، أوضح المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن المعرض يسلط الضوء هذا العام على مفهوم السياحة الثقافية وسفر الأعمال وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض باعتبارهم الان من أقوي الصناعات المؤثرة إيجابيًا علي تنمية وتنشيط قطاعي السياحة والطيـران، هذا بالإضافة إِلى التحول الذي تشهده صناعة السياحة والطيران علي الصعيد العالمي بإعتبارها مصدر أساسي داعم للإقتصاد القومي للبلاد.

 

جدير بالذكر، أن مصر للطيـران تقوم بتشغيل رحلة يومية إِلى كل من ميونخ وبرلين وفرانكفورت وخمس رحلات أسبوعية إلي دوسلدورف.

 

يشار الي ان مصر للطيران للصيانة اجتازت  للعام الثالث عشر على التوالي ك  تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية الاعتماد الممنوح من FAA للعام الثالث عشر على التوالي.

وتوجه المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية على اجتياز التفتيش بنجاح وتجديد اعتماد   FAA، معربًا عن ثقته الدائمة في قدرات أبناء مصر للطيران على العمل في مختلف الظروف وتقديم أفضل مستوى فني مشرف يستحق التقدير والثناء، متمنيًا المزيد من التوفيق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل القريب.

وأشار المهندس وليد الخفيف رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إلى أن النجاح في اجتياز التفتيش يرجع إلى الجهود الكبيرة والمستمرة للعاملين بمختلف المواقع التي أثمرت عن الظهور بالمظهر اللائق خلال التفتيش، كما أكد على قدرة الشركة على اجتياز أي تفتيش على مدار العام لما يتمتع به العنصر البشري من عناصر الكفاءة والدقة والالتزام والحرص على تقديم أفضل خدمة فنية بأعلى كفاءة في كافة الأوقات، موضحًا أن الحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية هو السبيل لتطوير الخدمات الفنية المقدمة للعملاء واجتذاب عملاء جدد لتوسيع نطاق تقديم الخدمة الفنية.

 

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