البطوطي: الالمان يروجون للمتحف المصري وينتظرون موعد الافتتاح

قال الدكتور وليد البطوطي عضو مفوضية السفر الأوروبية، إن السياحة الألمانية تمثل أهم الأسواق السياحية لمصر كما يمثل المنتج المصري اهم المنتجات السياحية بالنسبة للسائح الألماني خاصة أن المواطنين الألمان يتصدر نسب السياحة في مصر ويعتبر أولى الجنسيات التي تمثل أعلى نسبة إشغالات الفنادق بالنسبة للسياحة الثقافية ومدينة الأقصر.

المقصد المصري: أهم المقاصد بالنسبة للسائح الألماني

وأضاف البطوطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن منظمي الرحلات الألمان شرعوا في الترويج للبرامج سياحية جديدة تتضمن زيارة المتحف المصري الكبير وإضافة المتحف المصري ضمن البرامج السياحية الخاصة بهم بالإضافة أنهم ينتظرون الافتتاح حتى يتمكنوا من زيادة عدد الرحلات.

وأضاف البطوطي أن الطلب على المنتج المصري خاصة السياحة الثقافية يصل إلى أعلى مستوياته وهناك نسب زيادة ملحوظة خلال الموسم الماضي.

وقد بلغت أعداد السياح الألمان الذين زاروا مصر خلال شهري يناير وفبراير 2023 الماضي حيث سجلوا ارتفاعا 34%، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من ألمانيا خلال الشهور المقبلة ستكون جيدة للغاية، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري.

وأضاف البطوطي أنه وفقا للأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية أن أعداد السياح الألمان الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بلغ مليون و200 ألف سائح.

وأضاف البطوطي أن هناك توقعات مبشرة في زيادة نسبة السياحة الألمانية في مصر هذا العام خاصة وأن المشاركين في بورصة برلين السياحية هذا العام يؤكدون أن هناك عدد التعاقدات الجديدة التي أبرمتها شركات السياحة الألمانية مع الفنادق والشركات المصرية لتسيير رحلات إلى مصر خلال الموسم الجاري ووفقا لمعدلات الزيادة في الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا لمصر خلال أول شهرين من العام الجاري.

بورصة برلين السياحية

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار كان قد افتتح الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية كما قام بجولة داخل الجناح التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة.

كما استقبل عمدة برلين الذي حرص على زيارة الجناح المصري، إلى أن الجناح المصري الذي شارك بمعرض برلين السياحي الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، شهد إقبالا كبيرا من زوار المعرض سواء من الجمهور العادي أو من العاملين بصناعة السياحة والطيران وقد حظي الجناح المصري بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة.