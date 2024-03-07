الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

البطوطي: الالمان يروجون للمتحف المصري وينتظرون موعد الافتتاح

البطوطي
البطوطي

قال الدكتور وليد البطوطي عضو مفوضية السفر الأوروبية، إن السياحة الألمانية تمثل أهم الأسواق السياحية لمصر كما يمثل المنتج المصري اهم المنتجات السياحية بالنسبة للسائح الألماني خاصة أن المواطنين الألمان يتصدر نسب السياحة في مصر ويعتبر أولى الجنسيات التي تمثل أعلى نسبة إشغالات الفنادق بالنسبة للسياحة الثقافية ومدينة الأقصر.

تقرير دولي يكشف بالأرقام ارتفاع الطلب على السفر خلال يناير 2024

 

 

txt

السياحة تطلق حملة ترويجية أول أيام رمضان بالدول العربية 

المقصد المصري: أهم المقاصد بالنسبة للسائح الألماني

وأضاف البطوطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن منظمي الرحلات الألمان شرعوا في الترويج للبرامج سياحية جديدة تتضمن زيارة المتحف المصري الكبير وإضافة المتحف المصري ضمن البرامج السياحية الخاصة بهم بالإضافة أنهم ينتظرون الافتتاح حتى يتمكنوا من زيادة عدد الرحلات.

وأضاف البطوطي أن الطلب على المنتج المصري خاصة السياحة الثقافية يصل إلى أعلى مستوياته وهناك نسب زيادة ملحوظة خلال الموسم الماضي. 

وقد بلغت أعداد السياح الألمان الذين زاروا مصر خلال شهري يناير وفبراير 2023 الماضي حيث سجلوا ارتفاعا 34%، مشيرا إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من ألمانيا خلال الشهور المقبلة ستكون جيدة للغاية، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري.

وأضاف البطوطي أنه وفقا للأرقام والإحصائيات الرسمية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية أن أعداد السياح الألمان الذين زاروا مصر خلال العام الماضي بلغ مليون و200 ألف سائح.

وأضاف البطوطي أن هناك توقعات مبشرة في زيادة نسبة السياحة الألمانية في مصر هذا العام خاصة وأن المشاركين في بورصة برلين السياحية هذا العام يؤكدون أن هناك عدد التعاقدات الجديدة التي أبرمتها شركات السياحة الألمانية مع الفنادق والشركات المصرية لتسيير رحلات إلى مصر خلال الموسم  الجاري ووفقا لمعدلات الزيادة في الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا لمصر خلال أول شهرين من العام الجاري.

بورصة برلين السياحية 

جدير بالذكر أن  وزير السياحة والآثار كان قد افتتح الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية كما قام بجولة داخل الجناح التقى خلالها بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة.

كما استقبل عمدة برلين الذي حرص على زيارة الجناح المصري، إلى أن الجناح المصري الذي شارك بمعرض برلين السياحي الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري، شهد إقبالا كبيرا من زوار المعرض سواء من الجمهور العادي أو من العاملين بصناعة السياحة والطيران وقد حظي الجناح المصري بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة.

البطوطي السياحة الألمانية مفوضية السفر الاوربية وزير السياحة والآثار بورصة برلين السياحية

مواد متعلقة

الأرصاد: غدًا طقس دافئ نهارًا بارد ليلًا على أغلب الأنحاء والصغرى بالقاهرة 15

"العالمي للسفر" يطلق خارطة طريق لتبسيط تقارير الاستدامة في القطاع

دافئ مع فرص أمطار خفيفة.. تفاصيل طقس اليوم الخميس

تقرير دولي يكشف بالأرقام ارتفاع الطلب على السفر خلال يناير 2024

مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية

غنيم: القطاع السياحى يشارك بقوة فى برلين وإقبال جيد على الجناح المصرى 

محافظ جنوب سيناء يروِّج للسياحة بشرم الشيخ كأفضل مدينة سياحية عالمية آمنة

الدولى للمطارات يجدد عضوية ميناء القاهرة الجوى والمصرية للمطارات

الأكثر قراءة

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

فتح الاستعلام وموعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة معلم مساعد فصل في 11 محافظة

قبل رمضان.. تعرف على الخضروات قليلة الكربوهيدرات

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

التحقيق مع صاحب مطعم ضبط بحوزته مواد مخدرة ومطواة فى مطار القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة