الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

أعاقت الملوثات الجوية رؤية هلال شهر رمضان من مرصد حلوان، في الوقت الذي يجري فيه استطلاع الهلال في ٦ مناطق أخرى على مستوى الجمهورية، وسوف تبلغ نتيجة رؤيتها لمفتي الجمهورية.

كان الدكتور طه رابح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال لـ"الدستور" إن ٧ لجان رؤية سوف تستطلع هلال شهر رمضان اليوم.

ومن المقرر أن تشمل لجان الرؤية علماء فلك ومندوبين عن دار الإفتاء وجهات تنفيذية أخرى.

وتنتشر لجان الرؤية السبع في محافظات الجمهورية من أجل استطلاع الهلال؛ لتحديد ما إذا كان غدًا أول أيام شهر رمضان، أم المتمم لشهر شعبان.

وتقول الحسابات الفلكية لعلماء المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، وأن الهلال وِلد صباح الأحد بعد حدوث الاقتران.