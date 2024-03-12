المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل إمبراطورية ميم في مصر (تحليل بيانات)

أظهر مُحرك البحث الشهير "جوجل" ارتفاع عمليات البحث عن الكلمات المتعلقة باسم مسلسل إمبراطورية ميم، الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي، وتُنتجه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن مجموعة قوية من الدراما الرمضانية المتنوعة التي قدمتها الشركة للجمهور المصري والعربي، إلى جانب دبلجتها لغير الناطقين بالعربية في بعض البلدان.

طلبات البحث عن مسلسل إمبراطورية ميم

ويُعتبر مسلسل إمبراطورية ميم من المسلسلات الاجتماعي التي تُقدم حكايات من حياة أسرة مختار أبو المجد (الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي) في إطار اجتماعي خفيف، يمتزج بالطابع الكوميدي والجاد والهادف معًا، حيث تدور الأحداث حول مختار أبو المجد الذي فقد زوجته وبات معيلًا لأبنائه الستة، حيث يُعاني الرجل كثيرًا في رحلة البحث عن القيام بدور الأب والأم معًا، لكن يقابل الكثير من المشاكل.

المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل إمبراطورية ميم

وأظهرت مُؤشرات بحث مُحرك جوجل، أن محافظة الأقصر جاءت في قائمة الأكثر بحثًا عن مسلسل إمبراطورية ميم على جوجل، تلتها على الترتيب محافظات: بورسعيد، بني سويف، أسيوط، القاهرة، الغربية، الجيزة، المنوفية، قنا، الإسكندرية، سوهاج، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، المنيا، ثم البحيرة.

المحافظات الأكثر بحثًا عن مسلسل إمبراطورية ميم

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم

ويُعرض مسلسل بطولة ميم على قناتي DMC وDMC Drama ، حيث يُعرض على شاشة DMC في العاشرة و45 دقيقة مساءً، بينما يتم إعادته في الساعة العاشرة و15 دقيقة من صباح اليوم التالي، كما يُعرض على DMC Drama في الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، ويُعاد في الساعة الثالثة ونصف فجرًا، ثم في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم التالي.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

وجاء في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم، النجم خالد النبوي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم محمد محمود عبدالعزيز، محمود حافظ، ليلى عزالعرب، نشوى مصطفى، حلا شيحة، هاجر السراج، نور النبوي، سلاف فواخرجي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، والمسلسل رؤية درامية وسيناريو وحوار المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والموسيقى التصويرية للموسيقار خالد حماد، وهو من إنتاج شركة "أروما" لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج محمد سلامة.