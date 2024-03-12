الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن الحلقة 2

مسلسل الكبير أوي
مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن

تعرض شبكة قنوات ON مساء اليوم الحلقة الجديدة من مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن من بطولة النجم أحمد مكي ورحمة أحمد ومجموعة متميزة من النجوم. 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن الحلقة 2

ولفت أحداث مسلسل الكبير اوي 8 انتباه الجمهور منذ انطلاق عرضه أمس بالتزامن مع انطلاق موسم عرض مسلسلات رمضان 2024. 

ويبحث ملايين المشاهدين عن قنوات عرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن وذلك عقب تصدره للتريند امس. 

و استطاع مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن ان يدخل ضمن قائمة الأكثر بحثا خلال الساعات الماضية. 

ونقدم لجمهور وعشاق مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن موعد وقنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8. 

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل الكبير اوي 8 

يعرض مسلسل الكبير اوي 8 خلال شهر رمضان 2024 وبشكل حصري ضمن مجموعة كبيرة من مسلسلات رمضان 2024. 

ويعرض مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن على الشاشات التالية بشكل حصري طوال شهر رمضان. 

يعرض مسلسل الكبير اوي 8 على شاشة قناة ON العامة و ON drama و منصة watch it بشكل حصري. 

وتعرض شبكة قنوات ON مسلسل الكبير أوى الجزء الثامن بشكل حصري، وقد خصصت الشبكة مواعيد متميزة لعرض مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن. 

قصة مسلسل  الكبير اوي 8 

ويحمل الموسم الثامن من مسلسل الكبير قوي 8 العديد من المفاجآت والأحداث غير المتوقعة، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية “الكبير”.واعتمدت مشاهد البرومو على قيام الأبطال بتقليد عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم “barbie”، وفيلم “the mask”، ومسلسل “la casa de papel”، ولكن بشكل كوميدى، فضلًا عن ظهور شيماء سيف وصفاء الطوخي كضيوف شرف، وقيام دكتور ربيع (بيومي فؤاد)، بإخبار الكبير (أحمد مكي) أن زوجته (رحمة أحمد) حامل
 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 2

مسلسلات رمضان 2024.. موعد إعادة الحلقة الأولى من "الكبير أوي" الجزء 8

أبطال مسلسل الكبير أوي 8

يتكون فريق عمل مسلسل الكبير أوي 8 من عدة نجوم وهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، حسين أبوحجاج، رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، عبدالرحمن حسن، محمد جمال قلبظ، مصطفى غريب، عبدالرحمن طه، أمينة خليل، محمد ثروت، أكرم حسني، شيماء سيف ومسلسل الكبير أوي الجزء الثامن من إﻧﺘﺎﺝ شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتامر مرسي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد الجندي. 

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل الكبير أوي 8 وفقًا للبرومو، الفنانة شيماء سيف وتظهر بشخصية كرتونية شريرة، والفنانة أمينة خليل بشخصيتها الحقيقية، والفنان محمد ثروت والفنان أكرم حسني الذي يقوم بشخصية الكبير اوي والفنان عمرو رمزي والفنانة الكبيرة صفاء الطوخي. 

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